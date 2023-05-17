Форсаж 10
Режиссер:Луи Летерье
Жанры: Боевик, Детектив, Криминал.
Жанры: Боевик, Детектив, Криминал.
Семья Доминика Торетто вновь попадает под удар. Сайфер объединяет усилия с Данте, который желает отомстить.
Продолжительность:141 мин
Сценарий:Дэн Мазо, Джастин Лин, Гэри Скотт Томпсон
В ролях:Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джон Сина, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Ган, Джейсон Стэйтем
Музыка:Брайан Тайлер
В ролях:Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джон Сина, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Ган, Джейсон Стэйтем
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США, Китай
Ограничения:13+
Дата релиза:17 мая 2023
Ограничения:13+
Дата релиза:17 мая 2023
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