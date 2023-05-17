Форсаж 10 Режиссер: Луи Летерье

Жанры: Боевик, Детектив, Криминал. Семья Доминика Торетто вновь попадает под удар. Сайфер объединяет усилия с Данте, который желает отомстить. Продолжительность: 141 мин Сценарий: Дэн Мазо, Джастин Лин, Гэри Скотт Томпсон

В ролях: Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джон Сина, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Ган, Джейсон Стэйтем

Музыка: Брайан Тайлер Производство: США, Китай

Ограничения: 13+

Дата релиза: 17 мая 2023

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