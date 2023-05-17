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Форсаж 10

Режиссер:Луи Летерье
Жанры: Боевик, Детектив, Криминал.

Семья Доминика Торетто вновь попадает под удар. Сайфер объединяет усилия с Данте, который желает отомстить.

Продолжительность:141 мин
Сценарий:Дэн Мазо, Джастин Лин, Гэри Скотт Томпсон
В ролях:Вин Дизель, Мишель Родригес, Джейсон Момоа, Тайриз Гибсон, Лудакрис, Джон Сина, Джордана Брюстер, Натали Эммануэль, Сон Ган, Джейсон Стэйтем
Музыка:Брайан Тайлер
Производство:США, Китай
Ограничения:13+
Дата релиза:17 мая 2023
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ГалактикаЗал 2
29 мая
21:10 (360)
30 мая
21:10 (360)
31 мая
21:10 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 29 по 31 мая
11:40 (150)
14:25 (200)
17:10 (200)
19:55 (250)
22:40 (250)
c 1 по 2 июня
11:40 (150)
14:25 (200)
17:10 (300)
19:55 (300)
22:40 (300)

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