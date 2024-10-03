Формула воды
Режиссер:Артём Минаков
Жанры: Приключения, Анимация.
Жанры: Приключения, Анимация.
Девочка-подросток Дана живёт на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Она становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к легендарному сокровищу — источнику питьевой воды. Спасаясь от пиратов, Дана знакомится с труппой бродячих артистов. Вместе им предстоит пережить яркие и опасные приключения, стать настоящими друзьями и разгадать тайну сокровища.
Продолжительность:80 мин
Сценарий:Мария Огнева, Григорий Вожакин, Ярослав Кемниц
В ролях:Юлия Довганишина, Юлия Гаврилина, Андрей Лёвин, Niletto, Эвелина Блёданс, Сергей Гармаш, Алексей Колган, Борис Смолкин, Ольга Кузнецова, Борис Репетур
Музыка:DJ Грув, Niletto
В ролях:Юлия Довганишина, Юлия Гаврилина, Андрей Лёвин, Niletto, Эвелина Блёданс, Сергей Гармаш, Алексей Колган, Борис Смолкин, Ольга Кузнецова, Борис Репетур
Музыка:DJ Грув, Niletto
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:03 октября 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:03 октября 2024
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