Формула воды

Режиссер: Артём Минаков

Жанры: Приключения, Анимация.

Девочка-подросток Дана живёт на одном из островов планеты-океана среди мутантов. Она становится целью пиратов-головорезов, которые считают ее ключом к легендарному сокровищу — источнику питьевой воды. Спасаясь от пиратов, Дана знакомится с труппой бродячих артистов. Вместе им предстоит пережить яркие и опасные приключения, стать настоящими друзьями и разгадать тайну сокровища.

Продолжительность: 80 мин

Сценарий: Мария Огнева, Григорий Вожакин, Ярослав Кемниц

В ролях: Юлия Довганишина, Юлия Гаврилина, Андрей Лёвин, Niletto, Эвелина Блёданс, Сергей Гармаш, Алексей Колган, Борис Смолкин, Ольга Кузнецова, Борис Репетур

Музыка: DJ Грув, Niletto