Формула Популярности

Режиссер: Али Шер

Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Одаренная двенадцатилетняя девочка Эрвин намного умнее любого из своих одноклассников. Но ее гениальность отталкивает сверстников и никто ее не понимает. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Али Шер, Джо Суонсон

В ролях: София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Ивэн Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брэйс, Алессандра Ноэль Розенфельд, Елена Хаус

Музыка: Джордан Сигел