Формула Популярности
Режиссер:Али Шер
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Одаренная двенадцатилетняя девочка Эрвин намного умнее любого из своих одноклассников. Но ее гениальность отталкивает сверстников и никто ее не понимает. Мечтая победить в научном конкурсе, Эрвин изобретает химическое вещество, делающее людей популярными, и тем переворачивает школьную иерархию.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Али Шер, Джо Суонсон
В ролях:София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Ивэн Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брэйс, Алессандра Ноэль Розенфельд, Елена Хаус
Музыка:Джордан Сигел
В ролях:София Рид-Ганцерт, Линкольн Ламберт, Хлоя Ист, Шерил Хайнс, Марк Ивэн Джексон, Кэт Коннер Стерлинг, Варак Баронян, Алина Брэйс, Алессандра Ноэль Розенфельд, Елена Хаус
Музыка:Джордан Сигел
Производство:США
Ограничения:12+
Дата релиза:04 апреля 2024
Ограничения:12+
Дата релиза:04 апреля 2024
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