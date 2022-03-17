Флирт с дьяволом

Режиссер: Луис Прието

Жанры: Триллер.

Богатый и разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребёнок оказываются в ловушке — им предстоит отчаянная борьба за выживание.

Продолжительность: 91 мин

Сценарий: Дэвид Локери

В ролях: Камерон Монахэн, Фрэнк Грилло, Лилли Круг, Джон Малкович, Саша Лусс, Ридли Аша Бейтман, Эш Сантос, Джеймс С. Бёрнс, Дат Фан, Дэвид Мэдисон

Музыка: Том Хоу