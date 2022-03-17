Флирт с дьяволом
Режиссер:Луис Прието
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
Богатый и разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребёнок оказываются в ловушке — им предстоит отчаянная борьба за выживание.
Продолжительность:91 мин
Сценарий:Дэвид Локери
В ролях:Камерон Монахэн, Фрэнк Грилло, Лилли Круг, Джон Малкович, Саша Лусс, Ридли Аша Бейтман, Эш Сантос, Джеймс С. Бёрнс, Дат Фан, Дэвид Мэдисон
Музыка:Том Хоу
В ролях:Камерон Монахэн, Фрэнк Грилло, Лилли Круг, Джон Малкович, Саша Лусс, Ридли Аша Бейтман, Эш Сантос, Джеймс С. Бёрнс, Дат Фан, Дэвид Мэдисон
Музыка:Том Хоу
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 марта 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:17 марта 2022
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