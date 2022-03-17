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Флирт с дьяволом

Режиссер:Луис Прието
Жанры: Триллер.

Богатый и разведенный Крис влюбляется в таинственную женщину по имени Скай. Вскоре после этого он, его бывшая жена и их ребёнок оказываются в ловушке — им предстоит отчаянная борьба за выживание.

Продолжительность:91 мин
Сценарий:Дэвид Локери
В ролях:Камерон Монахэн, Фрэнк Грилло, Лилли Круг, Джон Малкович, Саша Лусс, Ридли Аша Бейтман, Эш Сантос, Джеймс С. Бёрнс, Дат Фан, Дэвид Мэдисон
Музыка:Том Хоу
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:17 марта 2022
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ГалактикаЗал 1
17 марта
19:15 (330)
c 18 по 20 марта
19:15 (370)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 17 по 20 марта
22:00 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
c 17 по 20 марта
19:00 (500)

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