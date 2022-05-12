Флешбэк
Режиссер:Мартин Кэмпбелл
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Алекс Льюис, профессиональный киллер с репутацией, в какой-то момент пошел против ветра, и теперь вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушить свой внутренний кодекс.
Продолжительность:114 мин
Сценарий:Дарио Скардапейн, Карл Йос, Эрик Ван Лой
В ролях:Лиам Нисон, Моника Беллуччи, Гай Пирс, Рэй Стивенсон, Луис Мэндилор, Тадж Атвал, Стелла Стокер, Миа Санчес, Натали Андерсон, Рэй Фиарон
Музыка:Руперт Паркс
В ролях:Лиам Нисон, Моника Беллуччи, Гай Пирс, Рэй Стивенсон, Луис Мэндилор, Тадж Атвал, Стелла Стокер, Миа Санчес, Натали Андерсон, Рэй Фиарон
Музыка:Руперт Паркс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 мая 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:12 мая 2022
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!