Флешбэк

Режиссер: Мартин Кэмпбелл

Жанры: Боевик, Триллер.

Алекс Льюис, профессиональный киллер с репутацией, в какой-то момент пошел против ветра, и теперь вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушить свой внутренний кодекс.

Продолжительность: 114 мин

Сценарий: Дарио Скардапейн, Карл Йос, Эрик Ван Лой

В ролях: Лиам Нисон, Моника Беллуччи, Гай Пирс, Рэй Стивенсон, Луис Мэндилор, Тадж Атвал, Стелла Стокер, Миа Санчес, Натали Андерсон, Рэй Фиарон

Музыка: Руперт Паркс