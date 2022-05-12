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Флешбэк

Режиссер:Мартин Кэмпбелл
Жанры: Боевик, Триллер.

Алекс Льюис, профессиональный киллер с репутацией, в какой-то момент пошел против ветра, и теперь вынужден отбиваться и от ФБР, и от криминального босса. Все потому, что убийца отказался нарушить свой внутренний кодекс.

Продолжительность:114 мин
Сценарий:Дарио Скардапейн, Карл Йос, Эрик Ван Лой
В ролях:Лиам Нисон, Моника Беллуччи, Гай Пирс, Рэй Стивенсон, Луис Мэндилор, Тадж Атвал, Стелла Стокер, Миа Санчес, Натали Андерсон, Рэй Фиарон
Музыка:Руперт Паркс
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:12 мая 2022
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ГалактикаЗал 3
12 мая
18:50 (330)
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12 мая
22:35 (430)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
12 мая
20:20 (от 170 р.)
13 мая
20:20 (от 170 р.)
14 мая
20:15 (от 200 р.)
15 мая
19:45 (от 200 р.)
16 мая
20:25 (от 150 р.)
17 мая
20:25 (от 150 р.)
18 мая
20:20 (от 150 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 12 по 15 мая
21:45 (500)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 12 по 13 мая
16:35 (300)
20:35 (330)
c 14 по 15 мая
12:40 (250)
16:35 (330)
20:35 (330)

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