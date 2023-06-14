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Флэш

Режиссер:Андрес Мускетти
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.

Физик-ядерщик Барри Аллен в ходе неудачного научного эксперимента отравился ядохимикатами. Но, к собственному удивлению, не погиб, а приобрел новые поразительные способности – теперь он способен развивать невообразимую скорость.

Продолжительность:144 мин
Сценарий:Кристина Ходсон, Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн
В ролях:Эзра Миллер, Майкл Китон, Саша Калле, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон, Марибель Верду, Кирси Клемонс, Джереми Айронс, Антье Трауэ, Сирша-Моника Джексон
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США, Канада, Австралия, Новая Зеландия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 июня 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 24 по 26 июля
18:25 (400)
ГалактикаЗал 2
26 июля
20:15 (360)
27 июля
18:40 (360)
28 июля
18:40 (410)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
26 июля
13:45 (200)
16:30 (200)
19:15 (250)
22:00 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 27 по 28 июля
21:15 (300)
c 29 по 30 июля
21:15 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 27 по 28 июля
11:45 (100)
16:50 (250)
c 29 по 30 июля
11:45 (200)
16:50 (280)

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