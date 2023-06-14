Флэш Режиссер: Андрес Мускетти

Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения. Физик-ядерщик Барри Аллен в ходе неудачного научного эксперимента отравился ядохимикатами. Но, к собственному удивлению, не погиб, а приобрел новые поразительные способности – теперь он способен развивать невообразимую скорость. Продолжительность: 144 мин Сценарий: Кристина Ходсон, Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн

В ролях: Эзра Миллер, Майкл Китон, Саша Калле, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон, Марибель Верду, Кирси Клемонс, Джереми Айронс, Антье Трауэ, Сирша-Моника Джексон

Музыка: Бенджамин Уоллфиш Производство: США, Канада, Австралия, Новая Зеландия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 14 июня 2023

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!