Флэш
Режиссер:Андрес Мускетти
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Фантастика, Боевик, Фэнтези, Приключения.
Физик-ядерщик Барри Аллен в ходе неудачного научного эксперимента отравился ядохимикатами. Но, к собственному удивлению, не погиб, а приобрел новые поразительные способности – теперь он способен развивать невообразимую скорость.
Продолжительность:144 мин
Сценарий:Кристина Ходсон, Джон Фрэнсис Дейли, Джонатан М. Голдштейн
В ролях:Эзра Миллер, Майкл Китон, Саша Калле, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон, Марибель Верду, Кирси Клемонс, Джереми Айронс, Антье Трауэ, Сирша-Моника Джексон
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
В ролях:Эзра Миллер, Майкл Китон, Саша Калле, Майкл Шеннон, Рон Ливингстон, Марибель Верду, Кирси Клемонс, Джереми Айронс, Антье Трауэ, Сирша-Моника Джексон
Музыка:Бенджамин Уоллфиш
Производство:США, Канада, Австралия, Новая Зеландия
Ограничения:12+
Дата релиза:14 июня 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:14 июня 2023
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