Физфак
Режиссер:Алексей Козлов
Жанры: Триллер.
Жанры: Триллер.
В погоне за легкими деньгами студенты Тема и Макс создают мошеннический бизнес по поступлению в престижные ВУЗы. Схема безопасная, а ожидаемый доход будоражит их воображение. Все шло по плану, пока в судьбу каждого не вмешалась роковая любовь.
Продолжительность:79 мин
Сценарий:Алексей Козлов, Иван Лырчиков
В ролях:Артем Цидилов, Олег Пальвинский, Анастасия Батанова, Дарья Нагибина, Георгий Мочалов, Мария Мельникова, Дарья Иванова, Анастасия Курочкина, Владислав Комаров, Татьяна Лукасевич
Музыка:Александр Карпов
В ролях:Артем Цидилов, Олег Пальвинский, Анастасия Батанова, Дарья Нагибина, Георгий Мочалов, Мария Мельникова, Дарья Иванова, Анастасия Курочкина, Владислав Комаров, Татьяна Лукасевич
Музыка:Александр Карпов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 ноября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:24 ноября 2022
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