Физфак

Режиссер: Алексей Козлов

Жанры: Триллер.

В погоне за легкими деньгами студенты Тема и Макс создают мошеннический бизнес по поступлению в престижные ВУЗы. Схема безопасная, а ожидаемый доход будоражит их воображение. Все шло по плану, пока в судьбу каждого не вмешалась роковая любовь.

Продолжительность: 79 мин

Сценарий: Алексей Козлов, Иван Лырчиков

В ролях: Артем Цидилов, Олег Пальвинский, Анастасия Батанова, Дарья Нагибина, Георгий Мочалов, Мария Мельникова, Дарья Иванова, Анастасия Курочкина, Владислав Комаров, Татьяна Лукасевич

Музыка: Александр Карпов