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Физфак

Режиссер:Алексей Козлов
Жанры: Триллер.

В погоне за легкими деньгами студенты Тема и Макс создают мошеннический бизнес по поступлению в престижные ВУЗы. Схема безопасная, а ожидаемый доход будоражит их воображение. Все шло по плану, пока в судьбу каждого не вмешалась роковая любовь.

Продолжительность:79 мин
Сценарий:Алексей Козлов, Иван Лырчиков
В ролях:Артем Цидилов, Олег Пальвинский, Анастасия Батанова, Дарья Нагибина, Георгий Мочалов, Мария Мельникова, Дарья Иванова, Анастасия Курочкина, Владислав Комаров, Татьяна Лукасевич
Музыка:Александр Карпов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:24 ноября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
25 ноября
11:20 (150)
15:05 (300)
c 26 по 27 ноября
11:20 (250)
15:05 (330)

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