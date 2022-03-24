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Финник

Режиссер:Денис Чернов
Жанры: Приключения, Анимация.
Возраст: Детям.

Мало кто знает, но в каждом доме живет… свой домовой! Это забавное мохнатое существо тайно обитает в мире людей и хранит домашний очаг. Домовой Финник — добрый, озорной, но немного вредный. Он любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют! Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнает тайны жизни домовых. Тем временем, в их городке начинают происходить странные и пугающие события… Отважной девочке и домовому придется стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.

Продолжительность:85 мин
Сценарий:Татьяна Белова, Денис Чернов, Нил Ландау
В ролях:Михаил Хрусталёв, Вероника Голубева, Ида Галич, Борис Дергачев, Андрей Лёвин, Даня Милохин, Александр Гудков, Артур Бабич, Леша Янгер, Влад Левский
Музыка:Сергей Сидоров
Производство:Россия
Ограничения:6+
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ГалактикаЗал 2
c 24 по 25 марта
10:00 (200)
c 26 по 27 марта
10:00 (240)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
24 марта
12:50 (150)
14:40 (200)
16:30 (300)
18:20 (330)
25 марта
11:00 (150)
12:50 (150)
14:40 (200)
16:30 (300)
18:20 (330)
c 26 по 27 марта
11:00 (250)
12:50 (250)
14:40 (300)
16:30 (330)
18:20 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 24 по 27 марта
19:00 (330)
ГалактикаЗал 4
c 24 по 25 марта
18:15 (430)
ГалактикаЗал 1
c 24 по 25 марта
11:50 (200)
c 26 по 27 марта
11:50 (240)
ГалактикаЗал 3
24 марта
17:00 (260)
25 марта
17:00 (370)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
24 марта
15:00 (от 180 р.)
25 марта
15:00 (от 180 р.)
26 марта
15:00 (от 210 р.)
27 марта
15:00 (от 210 р.)
28 марта
14:40 (от 180 р.)
c 29 по 30 марта
15:05 (от 180 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
c 24 по 25 марта
11:50 (200)
13:40 (400)
15:30 (400)
17:25 (400)
c 26 по 27 марта
11:50 (300)
13:40 (400)
15:30 (400)
17:25 (400)

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