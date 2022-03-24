Финник

Режиссер: Денис Чернов

Жанры: Приключения, Анимация.

Возраст: Детям.

Мало кто знает, но в каждом доме живет… свой домовой! Это забавное мохнатое существо тайно обитает в мире людей и хранит домашний очаг. Домовой Финник — добрый, озорной, но немного вредный. Он любит подшутить над жильцами своего дома, поэтому ни одна семья не задерживается в его владениях надолго. Но все меняется, когда в дом въезжают находчивая девочка Кристина и ее родители: на них уловки домового совсем не действуют! Вскоре Кристина знакомится с Финником и узнает тайны жизни домовых. Тем временем, в их городке начинают происходить странные и пугающие события… Отважной девочке и домовому придется стать командой, чтобы разобраться в происходящем и спасти город.

Продолжительность: 85 мин

Сценарий: Татьяна Белова, Денис Чернов, Нил Ландау

В ролях: Михаил Хрусталёв, Вероника Голубева, Ида Галич, Борис Дергачев, Андрей Лёвин, Даня Милохин, Александр Гудков, Артур Бабич, Леша Янгер, Влад Левский

Музыка: Сергей Сидоров