ФиксиКИНО. Вселенная приключений Режиссер: Марина Мошкова, Иван Пшонкин, Юлия Войтова

Жанры: Анимация, Семейный. Фиксики рассказывают, откуда берутся книги и как наушники помогают написать диктант. Рики и Тира высиживают свои мечты и заводят дома хищный цветок. Смешарики узнают секрет крепкой дружбы и научат Пина летать. А Бодо Бородо отправится покорять высокие волны и смотреть мультики на анимационном фестивале. Продолжительность: 45 мин Сценарий: Анна Розенгурт, Александр Колесник, Мария Тумова

В ролях: Михаил Черняк, Светлана Письмиченко, Антон Виноградов, Владимир Постников, Сергей Мардарь Лариса Брохман, Дмитрий Бужинский, Инна Королёва, Роман Ленков, Артём Скосарев

Музыка: Егор Архипов, Георгий Васильев, Александр Гончаренко Производство: Россия

Ограничения: 0+

Дата релиза: 28 апреля 2022

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