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ФиксиКИНО. Вселенная приключений

Режиссер: Марина Мошкова, Иван Пшонкин, Юлия Войтова
Жанры: Анимация, Семейный.

Фиксики рассказывают, откуда берутся книги и как наушники помогают написать диктант. Рики и Тира высиживают свои мечты и заводят дома хищный цветок. Смешарики узнают секрет крепкой дружбы и научат Пина летать. А Бодо Бородо отправится покорять высокие волны и смотреть мультики на анимационном фестивале.

Продолжительность:45 мин
Сценарий:Анна Розенгурт, Александр Колесник, Мария Тумова
В ролях:Михаил Черняк, Светлана Письмиченко, Антон Виноградов, Владимир Постников, Сергей Мардарь Лариса Брохман, Дмитрий Бужинский, Инна Королёва, Роман Ленков, Артём Скосарев
Музыка:Егор Архипов, Георгий Васильев, Александр Гончаренко
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:28 апреля 2022
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4 мая
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
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11:10 (200)

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