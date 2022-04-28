ФиксиКИНО. Вселенная приключений
Режиссер: Марина Мошкова, Иван Пшонкин, Юлия Войтова
Жанры: Анимация, Семейный.
Жанры: Анимация, Семейный.
Фиксики рассказывают, откуда берутся книги и как наушники помогают написать диктант. Рики и Тира высиживают свои мечты и заводят дома хищный цветок. Смешарики узнают секрет крепкой дружбы и научат Пина летать. А Бодо Бородо отправится покорять высокие волны и смотреть мультики на анимационном фестивале.
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Анна Розенгурт, Александр Колесник, Мария Тумова
В ролях:Михаил Черняк, Светлана Письмиченко, Антон Виноградов, Владимир Постников, Сергей Мардарь Лариса Брохман, Дмитрий Бужинский, Инна Королёва, Роман Ленков, Артём Скосарев
Музыка:Егор Архипов, Георгий Васильев, Александр Гончаренко
В ролях:Михаил Черняк, Светлана Письмиченко, Антон Виноградов, Владимир Постников, Сергей Мардарь Лариса Брохман, Дмитрий Бужинский, Инна Королёва, Роман Ленков, Артём Скосарев
Музыка:Егор Архипов, Георгий Васильев, Александр Гончаренко
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:28 апреля 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:28 апреля 2022
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