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ФИКСИкино. Осенний марафон

Режиссер:Олег Мусин, Дарья Мельникова, Джалиль Ризванов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.

Любимые герои из мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», «Бодо Бородо» закрутятся в осеннем марафоне приключений. В этом выпуске Нолик займется скалолазанием, Бодо Бородо вновь отправится в путешествие по песчаной пустыне, а Ежика настигнет вдохновение сочинять сказки для своих друзей! А также юных зрителей ждет премьера анимационного шоу «ДиноСИТИ», в котором маленькому динозаврику Рики предстоит отправить письмо в космос.

Продолжительность:45 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:14 октября 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 14 по 15 октября
11:50 (120)
c 16 по 17 октября
11:50 (150)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 2
c 14 по 15 октября
11:10 (от 130 р.)
16 октября
11:10 (от 160 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 14 по 15 октября
11:10 (от 130 р.)
16 октября
11:10 (от 160 р.)
17 октября
11:25 (от 160 р.)
18 октября
11:25 (от 130 р.)
19 октября
11:25 (от 150 р.)
20 октября
11:25 (от 130 р.)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
17 октября
11:25 (от 160 р.)
18 октября
11:25 (от 130 р.)
19 октября
11:25 (от 150 р.)
20 октября
11:25 (от 130 р.)

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