ФИКСИкино. Осенний марафон
Режиссер:Олег Мусин, Дарья Мельникова, Джалиль Ризванов
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация.
Возраст: Детям.
Любимые герои из мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», «Бодо Бородо» закрутятся в осеннем марафоне приключений. В этом выпуске Нолик займется скалолазанием, Бодо Бородо вновь отправится в путешествие по песчаной пустыне, а Ежика настигнет вдохновение сочинять сказки для своих друзей! А также юных зрителей ждет премьера анимационного шоу «ДиноСИТИ», в котором маленькому динозаврику Рики предстоит отправить письмо в космос.
Продолжительность:45 мин
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:14 октября 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:14 октября 2021
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