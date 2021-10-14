ФИКСИкино. Осенний марафон

Режиссер: Олег Мусин, Дарья Мельникова, Джалиль Ризванов

Жанры: Анимация.

Возраст: Детям.

Любимые герои из мультфильмов «Фиксики», «Смешарики», «Бодо Бородо» закрутятся в осеннем марафоне приключений. В этом выпуске Нолик займется скалолазанием, Бодо Бородо вновь отправится в путешествие по песчаной пустыне, а Ежика настигнет вдохновение сочинять сказки для своих друзей! А также юных зрителей ждет премьера анимационного шоу «ДиноСИТИ», в котором маленькому динозаврику Рики предстоит отправить письмо в космос.

Продолжительность: 45 мин