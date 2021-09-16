ФиксиКИНО. Большая перемена

Режиссер: Галина Воропай, Олег Мусин, Ольга Лопато

Жанры: Анимация, Семейный.

Возраст: Детям.

Фиксикам, Смешарикам и Бодо Бородо вместе предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, а также они узнают несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть и многое-многое другое.

Продолжительность: 45 мин

Сценарий: Дмитрий Яковенко, Светлана Мардаголимова, Наталия Астраханцева

В ролях: Вадим Бочанов, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Инга Реза, Сергей Мардарь, Михаил Черняк, Владимир Маслаков, Денис Душин, Лариса Брохман

Музыка: Марина Ланда, Александр Гончаренко, Георгий Васильев