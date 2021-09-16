ФиксиКИНО. Большая перемена
Режиссер:Галина Воропай, Олег Мусин, Ольга Лопато
Жанры: Анимация, Семейный.
Возраст: Детям.
Жанры: Анимация, Семейный.
Возраст: Детям.
Фиксикам, Смешарикам и Бодо Бородо вместе предстоит выяснить, что значит «крутиться как белка в колесе», как хранить памятные вещи, чтобы не захламлять жилище, а также они узнают несколько важных способов, как не переохладиться в жару и не заболеть и многое-многое другое.
Продолжительность:45 мин
Сценарий:Дмитрий Яковенко, Светлана Мардаголимова, Наталия Астраханцева
В ролях:Вадим Бочанов, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Инга Реза, Сергей Мардарь, Михаил Черняк, Владимир Маслаков, Денис Душин, Лариса Брохман
Музыка:Марина Ланда, Александр Гончаренко, Георгий Васильев
В ролях:Вадим Бочанов, Антон Виноградов, Владимир Постников, Светлана Письмиченко, Инга Реза, Сергей Мардарь, Михаил Черняк, Владимир Маслаков, Денис Душин, Лариса Брохман
Музыка:Марина Ланда, Александр Гончаренко, Георгий Васильев
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:16 сентября 2021
Ограничения:0+
Дата релиза:16 сентября 2021
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