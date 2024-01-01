Феррари
Режиссер:Майкл Манн
Жанры: Драма, История, Биография.
Жанры: Драма, История, Биография.
1957 год. После утраты сына семейная жизнь экс-гонщика Энцо Феррари переживает кризис, а над знаменитой итальянской Скудерией нависла угроза банкротства. Чтобы круто поменять свою жизнь, он принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.
Продолжительность:124 мин
Сценарий:Трой Кеннеди-Мартин, Брок Йейтс
В ролях:Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя, Эрик Хауген, Бен Коллинз
Музыка:Дэниэл Пембертон
В ролях:Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя, Эрик Хауген, Бен Коллинз
Музыка:Дэниэл Пембертон
Производство:США, Великобритания, Италия, Китай
Ограничения:18+
Дата релиза:21 декабря 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:21 декабря 2023
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