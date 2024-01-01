Феррари

Режиссер: Майкл Манн

Жанры: Драма, История, Биография.

1957 год. После утраты сына семейная жизнь экс-гонщика Энцо Феррари переживает кризис, а над знаменитой итальянской Скудерией нависла угроза банкротства. Чтобы круто поменять свою жизнь, он принимает участие в грандиозной гонке на выносливость Mille Miglia.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Трой Кеннеди-Мартин, Брок Йейтс

В ролях: Адам Драйвер, Пенелопа Крус, Шейлин Вудли, Сара Гадон, Гэбриел Леоне, Джек О’Коннелл, Патрик Демпси, Микеле Савойя, Эрик Хауген, Бен Коллинз

Музыка: Дэниэл Пембертон