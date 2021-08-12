Феодосийская сказка

Режиссер: Наталья Лебедева

Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.

Чтобы спасти дом дедушки от продажи Мите необходимо достучаться до сердца своего папы Евгения. С помощью волшебной книги он попадет в страну Мечты, которая рождена фантазией и сейчас её существование находится под угрозой. Если Митя сможет спасти страну, то и его папа вспомнит, что когда-то эту книгу начинал сочинять он сам. Для этого Мите надо пройти испытания и доказать, что его помыслы чисты, желания искренни, и суметь противостоять компании подростков.

Продолжительность: 90 мин

Сценарий: Александр Махонин

В ролях: Любовь Толкалина, Николай Нечаев, Митя Махонин, Виктор Куклин, Евгений Журавкин, Мария Довгалюк, Виталий Таганов, Мария Пригоцкая, Денис Кучер, Павел Исаев

Музыка: Александр Симоненко