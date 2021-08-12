Феодосийская сказка
Режиссер:Наталья Лебедева
Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.
Жанры: Фэнтези, Приключения, Семейный.
Чтобы спасти дом дедушки от продажи Мите необходимо достучаться до сердца своего папы Евгения. С помощью волшебной книги он попадет в страну Мечты, которая рождена фантазией и сейчас её существование находится под угрозой. Если Митя сможет спасти страну, то и его папа вспомнит, что когда-то эту книгу начинал сочинять он сам. Для этого Мите надо пройти испытания и доказать, что его помыслы чисты, желания искренни, и суметь противостоять компании подростков.
Продолжительность:90 мин
Сценарий:Александр Махонин
В ролях:Любовь Толкалина, Николай Нечаев, Митя Махонин, Виктор Куклин, Евгений Журавкин, Мария Довгалюк, Виталий Таганов, Мария Пригоцкая, Денис Кучер, Павел Исаев
Музыка:Александр Симоненко
В ролях:Любовь Толкалина, Николай Нечаев, Митя Махонин, Виктор Куклин, Евгений Журавкин, Мария Довгалюк, Виталий Таганов, Мария Пригоцкая, Денис Кучер, Павел Исаев
Музыка:Александр Симоненко
Производство:Россия
Ограничения:6+
Дата релиза:12 августа 2021
Ограничения:6+
Дата релиза:12 августа 2021
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