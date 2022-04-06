Фантастические твари: Тайны Дамблдора
Режиссер:Дэвид Йейтс
Жанры: Боевик, Фэнтези, Приключения.
Жанры: Боевик, Фэнтези, Приключения.
Профессор Альбус Дамблдор узнаёт, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится всё больше.
Продолжительность:142 мин
Сценарий:Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг
В ролях:Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Каллум Тернер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон, Мадс Миккельсен, Оливер Мазуччи
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
В ролях:Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Каллум Тернер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон, Мадс Миккельсен, Оливер Мазуччи
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 апреля 2022
Ограничения:12+
Дата релиза:06 апреля 2022
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