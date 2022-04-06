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Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Режиссер:Дэвид Йейтс
Жанры: Боевик, Фэнтези, Приключения.

Профессор Альбус Дамблдор узнаёт, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится всё больше.

Продолжительность:142 мин
Сценарий:Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг
В ролях:Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Каллум Тернер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон, Мадс Миккельсен, Оливер Мазуччи
Музыка:Джеймс Ньютон Ховард
Производство:Великобритания, США
Ограничения:12+
Дата релиза:06 апреля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 20 по 21 августа
20:00 (330)
c 22 по 24 августа
20:00 (250)

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