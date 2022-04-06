Фантастические твари: Тайны Дамблдора

Режиссер: Дэвид Йейтс

Жанры: Боевик, Фэнтези, Приключения.

Профессор Альбус Дамблдор узнаёт, что могущественный тёмный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится всё больше.

Продолжительность: 142 мин

Сценарий: Стивен Кловз, Дж.К. Роулинг

В ролях: Эдди Редмэйн, Джуд Лоу, Эзра Миллер, Дэн Фоглер, Элисон Судол, Каллум Тернер, Джессика Уильямс, Кэтрин Уотерстон, Мадс Миккельсен, Оливер Мазуччи

Музыка: Джеймс Ньютон Ховард