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Фальшивомонетчик

Режиссер:Шон Пенн
Жанры: Драма, Криминал.

Ради благополучия дочери заботливый и нежный отец Джон Фогель начал грабить банки. Но став крупнейшим мошенником и вторым по масштабу фальшивомонетчиком в истории Америки, он поставил под угрозу жизнь любимой Джен.

Продолжительность:109 мин
Сценарий:Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Jennifer Vogel
В ролях:Дилан Пенн, Шон Пенн, Кэтрин Уинник, Джош Бролин, Хоппер Пенн, Реджина Кинг, Норберт Лео Батц, Дейл Дикки, Эдди Марсан, Бэйли Ноубл
Музыка:Джозеф Витарелли
Производство:США, Великобритания, Канада
Ограничения:16+
Дата релиза:13 января 2022
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ГалактикаЗал 4
c 13 по 19 января
19:15 (430)

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