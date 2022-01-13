Фальшивомонетчик Режиссер: Шон Пенн

Жанры: Драма, Криминал. Ради благополучия дочери заботливый и нежный отец Джон Фогель начал грабить банки. Но став крупнейшим мошенником и вторым по масштабу фальшивомонетчиком в истории Америки, он поставил под угрозу жизнь любимой Джен. Продолжительность: 109 мин Сценарий: Джез Баттеруорт, Джон-Генри Баттеруорт, Jennifer Vogel

В ролях: Дилан Пенн, Шон Пенн, Кэтрин Уинник, Джош Бролин, Хоппер Пенн, Реджина Кинг, Норберт Лео Батц, Дейл Дикки, Эдди Марсан, Бэйли Ноубл

Музыка: Джозеф Витарелли Производство: США, Великобритания, Канада

Ограничения: 16+

Дата релиза: 13 января 2022

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