Эйфель Режиссер: Мартин Бурбулон

Жанры: Драма, Мелодрама, История, Биография. Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, романтики и любви. Продолжительность: 108 мин Сценарий: Каролин Бонгран, Томас Бидеген, Натали Картер

В ролях: Ромен Дюрис, Эмма Маккей, Пьер Деладоншам, Арман Буланжер, Бруно Раффаэлли, Александр Стайгер, Андраник Мане, Филипп Эриссон, Стефан Буше, Жереми Лопез

Музыка: Александр Деспла Производство: Франция, Германия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 14 октября 2021

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