Эйфель
Режиссер:Мартин Бурбулон
Жанры: Драма, Мелодрама, История, Биография.
Жанры: Драма, Мелодрама, История, Биография.
Париж, конец XIX века. Талантливый инженер Гюстав Эйфель мечтает строить метро, подземную железную дорогу будущего. Однако встреча с таинственной женщиной из его прошлого буквально переворачивает мир Эйфеля. Их головокружительный роман вдохновляет его на создание немыслимого архитектурного шедевра – гигантской ажурной башни, ставшей в итоге символом Парижа, романтики и любви.
Продолжительность:108 мин
Сценарий:Каролин Бонгран, Томас Бидеген, Натали Картер
В ролях:Ромен Дюрис, Эмма Маккей, Пьер Деладоншам, Арман Буланжер, Бруно Раффаэлли, Александр Стайгер, Андраник Мане, Филипп Эриссон, Стефан Буше, Жереми Лопез
Музыка:Александр Деспла
В ролях:Ромен Дюрис, Эмма Маккей, Пьер Деладоншам, Арман Буланжер, Бруно Раффаэлли, Александр Стайгер, Андраник Мане, Филипп Эриссон, Стефан Буше, Жереми Лопез
Музыка:Александр Деспла
Производство:Франция, Германия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 октября 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:14 октября 2021
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