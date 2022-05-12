Этому быть!
Режиссер:Бернар Кампан, Александр Жольен
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Два абсолютно непохожих человека вынуждены вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив не смотря ни на что, другой — вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж сильно отличаются друг от друга. Иногда стоит оглянуться вокруг и понять, что все познается в сравнении. И тогда жизнь заиграет новыми красками!
Продолжительность:92 мин
Сценарий:Марин Отесье, Бернар Кампан, Элен Гренийон
В ролях:Бернар Кампан, Александр Жольен, Тифен Давьо, Жюли-Анна Рот, Ла Касту, Мари Бенати, Мэрилин Канто, Энн-Валери Пайе, София Мануша, Мари Петьё
Музыка:Никлас Пашбург
В ролях:Бернар Кампан, Александр Жольен, Тифен Давьо, Жюли-Анна Рот, Ла Касту, Мари Бенати, Мэрилин Канто, Энн-Валери Пайе, София Мануша, Мари Петьё
Музыка:Никлас Пашбург
Производство:Франция, Швейцария
Ограничения:16+
Дата релиза:12 мая 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:12 мая 2022
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