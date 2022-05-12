Этому быть!

Режиссер: Бернар Кампан, Александр Жольен

Жанры: Комедия, Драма.

Два абсолютно непохожих человека вынуждены вместе отправиться на юг Франции. Один счастлив не смотря ни на что, другой — вечно недоволен. В конце наполненного приключениями пути они поймут, что не так уж сильно отличаются друг от друга. Иногда стоит оглянуться вокруг и понять, что все познается в сравнении. И тогда жизнь заиграет новыми красками!

Продолжительность: 92 мин

Сценарий: Марин Отесье, Бернар Кампан, Элен Гренийон

В ролях: Бернар Кампан, Александр Жольен, Тифен Давьо, Жюли-Анна Рот, Ла Касту, Мари Бенати, Мэрилин Канто, Энн-Валери Пайе, София Мануша, Мари Петьё

Музыка: Никлас Пашбург