Эта безумная любовь
Режиссер:Режис Руансар
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Случайное знакомство Камилл и Жоржа быстро перерастает в бурный роман и, вслед за обещаниями быть вместе в горе и в радости, — в нетипично счастливый брак. Эксцентричная пара вызывает восхищение и зависть в высшем свете. Они живут роскошно и не по средствам, они бегут от скуки, примеряя на себя разные образы и включая воображение там, где жизнь выглядит слишком банальной. Их игры эпатируют окружающих и кажутся им безумными, но однажды Камилл перестает различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Жоржу придется пойти с Камилл и в огонь, и в воду, храня верность их клятве.
Продолжительность:124 мин
Сценарий: Оливье Дельбоск, Жан-Пьер Герен, Эмильен Биньон
В ролях:Ромен Дюрис, Виржини Эфира, Грегори Гадебуа, Солан Мачадо Гранер, Элиза Майо Морган Ломбард, Бенедикт Шартон, Фабьен Чодат, Франк Меркадаль, Лукас Байгер
В ролях:Ромен Дюрис, Виржини Эфира, Грегори Гадебуа, Солан Мачадо Гранер, Элиза Майо Морган Ломбард, Бенедикт Шартон, Фабьен Чодат, Франк Меркадаль, Лукас Байгер
Производство:Франция, Бельгия
Ограничения:16+
Дата релиза:05 марта 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:05 марта 2022
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