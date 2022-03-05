Эта безумная любовь

Режиссер: Режис Руансар

Жанры: Драма.

Случайное знакомство Камилл и Жоржа быстро перерастает в бурный роман и, вслед за обещаниями быть вместе в горе и в радости, — в нетипично счастливый брак. Эксцентричная пара вызывает восхищение и зависть в высшем свете. Они живут роскошно и не по средствам, они бегут от скуки, примеряя на себя разные образы и включая воображение там, где жизнь выглядит слишком банальной. Их игры эпатируют окружающих и кажутся им безумными, но однажды Камилл перестает различать, где кончается игра и начинается реальное безумие. Жоржу придется пойти с Камилл и в огонь, и в воду, храня верность их клятве.

Продолжительность: 124 мин

Сценарий: Оливье Дельбоск, Жан-Пьер Герен, Эмильен Биньон

В ролях: Ромен Дюрис, Виржини Эфира, Грегори Гадебуа, Солан Мачадо Гранер, Элиза Майо Морган Ломбард, Бенедикт Шартон, Фабьен Чодат, Франк Меркадаль, Лукас Байгер

