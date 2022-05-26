Эскортницы

Режиссер: Мария Садовска

Жанры: Драма.

Эми — амбициозная девушка, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Всё выглядит очень заманчиво. Однако совсем скоро этот манящий мир роскоши покажет свою темную сторону.

Продолжительность: 146 мин

Сценарий: Митя Окорн, Lucas Coleman, Peter Pasyk

В ролях: Полина Галазка, Катажина Фигура, Катажина Савчук, Ольга Калицка, Джулио Мария Беррути, Юзеф Павловский, Андреа Прети, Якопо Риччотти, Лука Молинари, Томаш Собчак

Музыка: Dominik Buczkowski, Patryk Kumór