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Эскортницы

Режиссер:Мария Садовска
Жанры: Драма.

Эми — амбициозная девушка, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Всё выглядит очень заманчиво. Однако совсем скоро этот манящий мир роскоши покажет свою темную сторону.

Продолжительность:146 мин
Сценарий:Митя Окорн, Lucas Coleman, Peter Pasyk
В ролях:Полина Галазка, Катажина Фигура, Катажина Савчук, Ольга Калицка, Джулио Мария Беррути, Юзеф Павловский, Андреа Прети, Якопо Риччотти, Лука Молинари, Томаш Собчак
Музыка:Dominik Buczkowski, Patryk Kumór
Производство:Польша
Ограничения:18+
Дата релиза:26 мая 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
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