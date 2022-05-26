Эскортницы
Режиссер:Мария Садовска
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Эми — амбициозная девушка, всегда мечтавшая о роскошной жизни. Поработав в элитном эскорте, она получает предложение набрать девушек, готовых отправиться в гости к арабским шейхам. Это должны быть исключительно модели, участницы конкурсов красоты, звезды кино. Им обещана полная анонимность и сказочные условия. Всё выглядит очень заманчиво. Однако совсем скоро этот манящий мир роскоши покажет свою темную сторону.
Продолжительность:146 мин
Сценарий:Митя Окорн, Lucas Coleman, Peter Pasyk
В ролях:Полина Галазка, Катажина Фигура, Катажина Савчук, Ольга Калицка, Джулио Мария Беррути, Юзеф Павловский, Андреа Прети, Якопо Риччотти, Лука Молинари, Томаш Собчак
Музыка:Dominik Buczkowski, Patryk Kumór
В ролях:Полина Галазка, Катажина Фигура, Катажина Савчук, Ольга Калицка, Джулио Мария Беррути, Юзеф Павловский, Андреа Прети, Якопо Риччотти, Лука Молинари, Томаш Собчак
Музыка:Dominik Buczkowski, Patryk Kumór
Производство:Польша
Ограничения:18+
Дата релиза:26 мая 2022
Ограничения:18+
Дата релиза:26 мая 2022
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