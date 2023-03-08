Эскортница
Жанры: Драма, Триллер.
Действие фильма происходит в течение одной ночи в Москве и Дубае. Для всех вокруг Кристина организатор выставок современного искусства, на деле же она организует развлечения для богатых клиентов в самых экзотических местах. На нее работают десятки «элитных» девушек со всего мира. Когда-то в прошлом Кристина тоже работала «хостес» на подобных вечеринках, но, будучи очень амбициозной, она несколько лет назад полностью сменила свой имидж и превратилась в «менеджера» экстра-класса. Благодаря своему активному и коммуникабельному характеру, ей удается всегда быть на гребне волны, заводить новые связи, получать очень богатых клиентов. Но у этой работы есть и обратная сторона — постоянное присутствие криминала, полиции и спецслужб в ее жизни. А также периодические срывы и интриги подопечных девушек, пытающихся оторвать кусок пирога побольше.
В ролях:Анна Старшенбаум, Дмитрий Нагиев, Петар Зекавица, Алина Алексеева, Мария Столярова, Полина Гренц, Джуниор Лесли, Ксения Гежа, Виталия Корниенко, Лиона Филиппова
Музыка:Станислав Егиянц
Ограничения:18+
Дата релиза:08 марта 2023