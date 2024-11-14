Еретик

Режиссер: Скотт Бек, Брайан Вудс

Жанры: Триллер, Ужасы.

Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.

Продолжительность: 111 мин

Сценарий: Скотт Бек, Брайан Вудс

В ролях: Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен, Хэйли Хансен, Эль МакКиннон, Ханна Хаффман, Анеша Бэйли

Музыка: Крис П. Бэйкон