Еретик
Режиссер:Скотт Бек, Брайан Вудс
Жанры: Триллер, Ужасы.
Жанры: Триллер, Ужасы.
Церковная миссия приводит двух девушек к дверям обманчиво безобидного мистера Рида. Не успев опомниться, они оказываются в его дьявольской ловушке, построенной с целью проверить их веру на прочность. Чтобы выжить, им придется пройти серию изощренных испытаний и столкнуться с тем, что не поддается рациональному объяснению. Теперь выбор, во что верить, для них означает выбор между жизнью и смертью.
Продолжительность:111 мин
Сценарий:Скотт Бек, Брайан Вудс
В ролях:Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен, Хэйли Хансен, Эль МакКиннон, Ханна Хаффман, Анеша Бэйли
Музыка:Крис П. Бэйкон
В ролях:Хью Грант, Софи Тэтчер, Хлоя Ист, Тофер Грейс, Эль Янг, Джули Линн Мортенсен, Хэйли Хансен, Эль МакКиннон, Ханна Хаффман, Анеша Бэйли
Музыка:Крис П. Бэйкон
Производство:США, Канада
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:14 ноября 2024
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