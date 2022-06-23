Ералаш в кино!

Режиссер: Илья Белостоцкий, Лана Чернобурова, Виктория Фанасютина

Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.

Возраст: Для всей семьи.

Самые новые сюжеты киножурнала «Ералаш» - теперь на большом экране. «Ералаш» - единственный юмористический сериал, который учит светлому и доброму, ведь его главные герои — дети. Мальчишки, девчонки и их родители – не пропустите такое событие!

Продолжительность: 95 мин

В ролях: Валерий Гаркалин, Андрей Леонов, Наталья Варлей, Михаил Полицеймако, Елена Медведева, Николай Валуев, Ольга Картункова, Наталия Медведева, Татьяна Орлова, Светлана Пермякова

