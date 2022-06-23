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Ералаш в кино!

Режиссер:Илья Белостоцкий, Лана Чернобурова, Виктория Фанасютина
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.

Самые новые сюжеты киножурнала «Ералаш» - теперь на большом экране. «Ералаш» - единственный юмористический сериал, который учит светлому и доброму, ведь его главные герои — дети. Мальчишки, девчонки и их родители – не пропустите такое событие!

Продолжительность:95 мин
В ролях:Валерий Гаркалин, Андрей Леонов, Наталья Варлей, Михаил Полицеймако, Елена Медведева, Николай Валуев, Ольга Картункова, Наталия Медведева, Татьяна Орлова, Светлана Пермякова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 июня 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
23 июня
14:45 (от 160 р.)
24 июня
14:45 (от 160 р.)
25 июня
14:45 (от 190 р.)
26 июня
15:25 (от 190 р.)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
23 июня
13:20 (150)
24 июня
12:15 (100)
13:20 (150)
c 25 по 26 июня
12:15 (200)
13:20 (250)

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