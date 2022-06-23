Ералаш в кино!
Режиссер:Илья Белостоцкий, Лана Чернобурова, Виктория Фанасютина
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.
Жанры: Комедия, Приключения, Семейный.
Возраст: Для всей семьи.
Самые новые сюжеты киножурнала «Ералаш» - теперь на большом экране. «Ералаш» - единственный юмористический сериал, который учит светлому и доброму, ведь его главные герои — дети. Мальчишки, девчонки и их родители – не пропустите такое событие!
Продолжительность:95 мин
В ролях:Валерий Гаркалин, Андрей Леонов, Наталья Варлей, Михаил Полицеймако, Елена Медведева, Николай Валуев, Ольга Картункова, Наталия Медведева, Татьяна Орлова, Светлана Пермякова
Производство:Россия
Ограничения:0+
Дата релиза:23 июня 2022
Ограничения:0+
Дата релиза:23 июня 2022
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