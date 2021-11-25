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Энканто

Режиссер:Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Мюзикл, Семейный.

Удивительная семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Чариз Кастро Смит, Джаред Буш, Байрон Ховард
В ролях:Стефани Беатриз, Мария Сесилия Ботеро, Джон Легуизамо, Мауро Кастильо, Джессика Дарроу Энджи Сепеда, Каролина Гайтан, Дайан Герреро, Уилмер Вальдеррама, Рензи Фелиз
Музыка:Джермейн Франко, Лин-Мануэль Миранда
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:25 ноября 2021
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ГалактикаЗал 1
c 25 по 26 ноября
13:35 (240)
ГалактикаЗал 2
25 ноября
18:30 (300)
26 ноября
18:30 (350)
27 ноября
18:30 (350)
28 ноября
18:30 (350)
ГалактикаЗал 3
25 ноября
19:35 (300 в 3D)
26 ноября
19:35 (350 в 3D)
Мираж СинемаКинозал №6. VIP
c 25 по 26 ноября
11:50 (200)
14:05 (400)
16:20 (400)
c 27 по 28 ноября
11:50 (300)
14:05 (400)
16:20 (400)
Мираж СинемаКинозал №3
c 25 по 26 ноября
11:10 (150)
13:30 (200)
15:55 (300)
c 27 по 28 ноября
11:10 (200)
13:30 (300)
15:55 (300)
Мираж СинемаКинозал №2
c 25 по 26 ноября
10:20 (150)
12:35 (150 в 3D)
14:50 (200)
17:05 (300 в 3D)
19:20 (300)
21:35 (300)
c 27 по 28 ноября
10:20 (200)
12:35 (200 в 3D)
14:50 (300)
17:05 (300 в 3D)
19:20 (300)
21:35 (300)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
27 ноября
16:05 (от 210 р.)

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