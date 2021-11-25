Энканто

Режиссер: Джаред Буш, Байрон Ховард, Чариз Кастро Смит

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Мюзикл, Семейный.

Удивительная семья Мадригалов живет в спрятанном в горах Колумбии волшебном доме, расположенном в чудесном и очаровательном уголке под названием Энканто. Каждого ребёнка в семье Мадригалов магия этого места благословила уникальным даром — от суперсилы до способности исцелять. Увы, магия обошла стороной одну лишь юную Мирабель. Обнаружив, что магия Энканто находится в опасности, Мирабель решает, что именно она может быть последней надеждой на спасение своей особенной семьи.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Чариз Кастро Смит, Джаред Буш, Байрон Ховард

В ролях: Стефани Беатриз, Мария Сесилия Ботеро, Джон Легуизамо, Мауро Кастильо, Джессика Дарроу Энджи Сепеда, Каролина Гайтан, Дайан Герреро, Уилмер Вальдеррама, Рензи Фелиз

Музыка: Джермейн Франко, Лин-Мануэль Миранда