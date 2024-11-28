Эммануэль

Режиссер: Одри Диван

Жанры: Драма, Мелодрама.

Эммануэль, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии она открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая своё понимание близости и свободы.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Одри Диван, Ребекка Злотовски, Эмманюэль Арсан

В ролях: Ноэми Мерлан, Уилл Шарп, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чача Хуан, Энтони Вон, Наоми Уоттс, Харрисон Аревало, Маргарит Дабрин, Simon Yin, Адам Пак

Музыка: Евгений Гальперин, Саша Гальперин