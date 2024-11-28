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Эммануэль

Режиссер:Одри Диван
Жанры: Драма, Мелодрама.

Эммануэль, исследующая границы собственных удовольствий и наслаждений, отправляется в бизнес-поездку в люксовый отель Гонконга. В этом путешествии она открывает для себя неизведанные грани собственной сексуальности и желаний, переосмысливая своё понимание близости и свободы.

Продолжительность:107 мин
Сценарий:Одри Диван, Ребекка Злотовски, Эмманюэль Арсан
В ролях:Ноэми Мерлан, Уилл Шарп, Джейми Кэмпбелл Бауэр, Чача Хуан, Энтони Вон, Наоми Уоттс, Харрисон Аревало, Маргарит Дабрин, Simon Yin, Адам Пак
Музыка:Евгений Гальперин, Саша Гальперин
Производство:Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:28 ноября 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 28 ноября по 1 декабря
19:40 (450)
c 2 по 4 декабря
19:40 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 28 ноября по 1 декабря
12:40 (400)
c 2 по 4 декабря
12:40 (350)

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