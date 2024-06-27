Эмма в мире лам
Режиссер:Лео Ляо
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.
С самого детства Эмма живет в удивительном мире животных, которых считает своей семьей. Однако находясь среди лам, девочка все чаще начинает чувствовать себя «не такой, как все» и задается вопросом о своем истинном происхождении. Решившись найти ответы, Эмма отправляется в захватывающее путешествие, в котором ей предстоит найти новых друзей и прийти к разгадке ее происхождения.
Продолжительность:106 мин
Сценарий:Элис Блехарт, Роджер Чэнь, Шон Ламб
В ролях:Натали Грэйс, Нико Герентес, Марисса Пистон, Эми Маргулис, Валериан Румински, Бар Топаз, Трэвис Клоер
Музыка:Дэниэл Маркови
В ролях:Натали Грэйс, Нико Герентес, Марисса Пистон, Эми Маргулис, Валериан Румински, Бар Топаз, Трэвис Клоер
Музыка:Дэниэл Маркови
Производство:США, Китай, Ирландия
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июня 2024
Ограничения:6+
Дата релиза:27 июня 2024
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