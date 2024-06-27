Эмма в мире лам

Режиссер: Лео Ляо

Жанры: Приключения, Анимация, Семейный.

С самого детства Эмма живет в удивительном мире животных, которых считает своей семьей. Однако находясь среди лам, девочка все чаще начинает чувствовать себя «не такой, как все» и задается вопросом о своем истинном происхождении. Решившись найти ответы, Эмма отправляется в захватывающее путешествие, в котором ей предстоит найти новых друзей и прийти к разгадке ее происхождения.

Продолжительность: 106 мин

Сценарий: Элис Блехарт, Роджер Чэнь, Шон Ламб

В ролях: Натали Грэйс, Нико Герентес, Марисса Пистон, Эми Маргулис, Валериан Румински, Бар Топаз, Трэвис Клоер

Музыка: Дэниэл Маркови