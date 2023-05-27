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Элементарно

Режиссер:Питер Сон
Жанры: Фантастика, Комедия, Драма, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

В Городе Стихий обитатели огня, воды, земли и воздуха живут вместе. У сильной и вспыльчивой Эмбер завязывается дружба с расслабленным, плывущим по течению Уэйдом — дружба, которая бросит вызов её представлениям о мире вокруг.

Продолжительность:101 мин
Сценарий:Джон Хоберг, Кэт Ликкел, Бренда Хсю
В ролях:Леа Льюис, Мамуду Ати, Роналдо Дель Кармен, Шила Омми, Венди Маклендон-Кови, Кэтрин О’Хара, Мэйсон Вартхаймер, Ронобир Лахири, Уильма Бонет, Джо Пера
Музыка:Томас Ньюман
Производство:США
Ограничения:6+
Дата релиза:27 мая 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
c 2 по 3 сентября
12:45 (250)
17:00 (330)
19:00 (330)
c 4 по 6 сентября
12:45 (150)
17:00 (200)
19:00 (250)

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