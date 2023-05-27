Элементарно

Режиссер: Питер Сон

Жанры: Фантастика, Комедия, Драма, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

В Городе Стихий обитатели огня, воды, земли и воздуха живут вместе. У сильной и вспыльчивой Эмбер завязывается дружба с расслабленным, плывущим по течению Уэйдом — дружба, которая бросит вызов её представлениям о мире вокруг.

Продолжительность: 101 мин

Сценарий: Джон Хоберг, Кэт Ликкел, Бренда Хсю

В ролях: Леа Льюис, Мамуду Ати, Роналдо Дель Кармен, Шила Омми, Венди Маклендон-Кови, Кэтрин О’Хара, Мэйсон Вартхаймер, Ронобир Лахири, Уильма Бонет, Джо Пера

Музыка: Томас Ньюман