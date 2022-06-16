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Экстрасенс. Дело Софи

Режиссер:Абель Ван, Берли Ван
Жанры: Ужасы.

Клэр обладает экстрасенсорными способностями. Когда она берется за новое дело, где опасность угрожает восьмилетней Софи, то становится свидетелем паранормальных явлений. Решая помочь Софи и используя свой дар, Клэр принимает гнев демонов на себя, подвергая опасности уже собственную семью.

Продолжительность:123 мин
Сценарий:Абель Ван, Берли Ван
В ролях:Мишель Крусик, Кен Кирби, Мэдлин Грэйс, Джей Эр Касия, Эллен Ро, Мерседес Мэннинг, Уилли С. Хоси, Одри Мур, Джейден Трэн, Кэми Штурм
Музыка:Дэвид С. Уильямс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 16 по 17 июня
18:10 (300)
22:40 (300)
c 18 по 19 июня
18:10 (330)
22:40 (330)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
16 июня
20:40 (от 160 р.)

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