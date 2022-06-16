Экстрасенс. Дело Софи

Режиссер: Абель Ван, Берли Ван

Жанры: Ужасы.

Клэр обладает экстрасенсорными способностями. Когда она берется за новое дело, где опасность угрожает восьмилетней Софи, то становится свидетелем паранормальных явлений. Решая помочь Софи и используя свой дар, Клэр принимает гнев демонов на себя, подвергая опасности уже собственную семью.

Продолжительность: 123 мин

Сценарий: Абель Ван, Берли Ван

В ролях: Мишель Крусик, Кен Кирби, Мэдлин Грэйс, Джей Эр Касия, Эллен Ро, Мерседес Мэннинг, Уилли С. Хоси, Одри Мур, Джейден Трэн, Кэми Штурм

Музыка: Дэвид С. Уильямс