Экстрасенс. Дело Софи
Режиссер:Абель Ван, Берли Ван
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Клэр обладает экстрасенсорными способностями. Когда она берется за новое дело, где опасность угрожает восьмилетней Софи, то становится свидетелем паранормальных явлений. Решая помочь Софи и используя свой дар, Клэр принимает гнев демонов на себя, подвергая опасности уже собственную семью.
Продолжительность:123 мин
Сценарий:Абель Ван, Берли Ван
В ролях:Мишель Крусик, Кен Кирби, Мэдлин Грэйс, Джей Эр Касия, Эллен Ро, Мерседес Мэннинг, Уилли С. Хоси, Одри Мур, Джейден Трэн, Кэми Штурм
Музыка:Дэвид С. Уильямс
В ролях:Мишель Крусик, Кен Кирби, Мэдлин Грэйс, Джей Эр Касия, Эллен Ро, Мерседес Мэннинг, Уилли С. Хоси, Одри Мур, Джейден Трэн, Кэми Штурм
Музыка:Дэвид С. Уильямс
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:16 июня 2022
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