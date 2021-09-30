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Ее заветное желание

Режиссер:Тамура Котаро
Жанры: Драма, Мелодрама, Анимация.

Однажды в незамысловатой жизни студента по имени Цунэо появляется девушка, большую часть своих дней потратившая на чтение и рисование. Занятия похвальные, однако даже им есть своё объяснение. Дело в том, что мечтательная Жозе — так зовет себя девушка на манер героини из произведения Франсуазы Саган «Волшебные облака» — прикована к инвалидному креслу, и многое из жизни обычных людей ей недоступно.

Благодаря дружбе с Жозе, Цунэо, не особо заботящийся о своей жизни, начинает осознавать ценность того, что имеет. В то время как девушка, не без участия парня, решает, что наконец пришло время встретиться лицом к лицу с реальным миром. Так они, сами того не замечая, помогают друг другу кто как умеет, и в конце концов их дружба начинает обретать иные оттенки, омрачить которые не в силах даже косые взгляды окружающих.

Продолжительность:99 мин
Сценарий:Саяка Кувамура, Сэико Танабэ
В ролях:Кая Киёхара, Таиси Накагава, Ринн, Юмэ Миямото, Кадзуюки Окицу
Музыка:Эван Колл
Производство:Япония
Ограничения:12+
Дата релиза:30 сентября 2021
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Мираж СинемаКинозал №5
c 30 сентября по 1 октября
13:15 (200)
c 2 по 3 октября
13:15 (300)

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