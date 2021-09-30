Ее заветное желание

Режиссер: Тамура Котаро

Жанры: Драма, Мелодрама, Анимация.

Однажды в незамысловатой жизни студента по имени Цунэо появляется девушка, большую часть своих дней потратившая на чтение и рисование. Занятия похвальные, однако даже им есть своё объяснение. Дело в том, что мечтательная Жозе — так зовет себя девушка на манер героини из произведения Франсуазы Саган «Волшебные облака» — прикована к инвалидному креслу, и многое из жизни обычных людей ей недоступно.



Благодаря дружбе с Жозе, Цунэо, не особо заботящийся о своей жизни, начинает осознавать ценность того, что имеет. В то время как девушка, не без участия парня, решает, что наконец пришло время встретиться лицом к лицу с реальным миром. Так они, сами того не замечая, помогают друг другу кто как умеет, и в конце концов их дружба начинает обретать иные оттенки, омрачить которые не в силах даже косые взгляды окружающих.

Продолжительность: 99 мин

Сценарий: Саяка Кувамура, Сэико Танабэ

В ролях: Кая Киёхара, Таиси Накагава, Ринн, Юмэ Миямото, Кадзуюки Окицу

Музыка: Эван Колл