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Джулур: мас-рестлинг

Режиссер:Валентин Макаров
Жанры: Драма, Спорт.

Джулур – молодой парень, который после службы в армии вернулся в родную деревню в Якутии. Здесь он живет со старенькой бабушкой и маленькой сестренкой Кюннэй. Волею случая Джулур оказывается на праздновании Ысыах, где случайно принимает участие в соревнованиях и открывает в себе талант мас-рестлера. Но внезапная смерть бабушки перечеркивает все планы на будущее. Сестренку забирают органы опеки, ведь у Джулура нет ни родительских прав, ни постоянной работы. Кюннэй отправляют в детский дом, а их жилье отбирают коллекторы из-за долгов. В поисках Кюннэй и постоянной работы Джулур отправляется в Якутск, где в ближайшее время должен состояться крупнейший чемпионат по мас-рестлингу в Республике. У Джулура появляется цель, и теперь, чтобы семья снова была вместе, ему придется пройти через колоссальные испытания на пути к победе!

Продолжительность:128 мин
Сценарий:Мария Находкина, Валентин Макаров, Дарья Серенко
В ролях:Гаврил Менкяров, Нарыйя Лаптева, Иннокентий Луковцев, Роман Дорофеев, Владимир Михалев, Айталина Лавернова, Нюргуяна Маркова, Алдан Готовцев, Александр Кабунов, Софья Баранова
Музыка:Моисей Кобяков
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:02 июня 2022
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Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 2 по 3 июня
20:20 (от 150 р.)
c 4 по 5 июня
20:20 (от 180 р.)
c 6 по 7 июня
20:20 (от 150 р.)
8 июня
15:10 (от 150 р.)

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