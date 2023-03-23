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Джон Уик 4

Режиссер:Чад Стахелски
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.

Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.

Продолжительность:169 мин
Сценарий:Шэй Хаттен, Майкл Финч, Дерек Колстад
В ролях:Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишбёрн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Скотт Эдкинс, цИэн Макшейн
Музыка:Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард
Производство:США
Дата релиза:23 марта 2023
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ГалактикаЗал 3
c 23 по 24 марта
17:15 (290)
c 25 по 26 марта
17:15 (410)
c 27 по 29 марта
17:15 (290)
ГалактикаЗал 4
c 23 по 24 марта
20:45 (480)
25 марта
18:40 (480)
26 марта
21:05 (480)
c 27 по 29 марта
18:30 (480)
ГалактикаЗал 2
c 23 по 24 марта
19:15 (290)
c 25 по 26 марта
19:15 (410)
27 марта
01:10 (360)
28 марта
22:30 (360)
29 марта
22:30 (360)
ГалактикаЗал 1
24 марта
23:35 (410)
25 марта
23:40 (410)
26 марта
23:40 (410)
27 марта
23:35 (360)
28 марта
23:35 (360)
29 марта
23:35 (360)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
24 марта
12:45 (100)
16:00 (250)
19:15 (250)
22:30 (250)
c 25 по 26 марта
12:45 (200)
16:00 (280)
19:15 (280)
22:30 (280)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №7. VIP
24 марта
11:45 (200)
15:00 (400)
18:15 (500)
21:30 (500)
c 25 по 26 марта
11:45 (300)
15:00 (400)
18:15 (500)
21:30 (500)

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