Джон Уик 4 Режиссер: Чад Стахелски

Жанры: Боевик, Триллер, Криминал. Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками. Продолжительность: 169 мин Сценарий: Шэй Хаттен, Майкл Финч, Дерек Колстад

В ролях: Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишбёрн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Скотт Эдкинс, цИэн Макшейн

Музыка: Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард Производство: США

Дата релиза: 23 марта 2023

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