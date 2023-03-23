Джон Уик 4
Режиссер:Чад Стахелски
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Криминал.
Джон Уик находит способ одержать победу над Правлением Кланов. Однако, прежде чем он сможет заслужить свою свободу, ему предстоит сразиться с новым врагом и его могущественными союзниками.
Продолжительность:169 мин
Сценарий:Шэй Хаттен, Майкл Финч, Дерек Колстад
В ролях:Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишбёрн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Скотт Эдкинс, цИэн Макшейн
Музыка:Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард
В ролях:Киану Ривз, Донни Йен, Билл Скарсгард, Лоренс Фишбёрн, Хироюки Санада, Шамир Андерсон, Лэнс Реддик, Рина Саваяма, Скотт Эдкинс, цИэн Макшейн
Музыка:Тайлер Бейтс, Джоэл Дж. Ричард
Производство:США
Дата релиза:23 марта 2023
Дата релиза:23 марта 2023
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