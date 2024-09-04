Джокер: Безумие на двоих Режиссер: Тодд Филлипс

Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Мюзикл. Находясь на принудительном лечении в больнице Аркхем, несостоявшийся комик Артур Флек встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн. Продолжительность: 138 мин Сценарий: Скотт Сильвер, Тодд Филлипс, Пол Дини,

В ролях: Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Зази Битц, Стив Куган, Гарри Лоути, Ли Гилл, Кен Люн, Джейкоб Лофленд

Музыка: Хильдур Гуднадоуттир Производство: США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 04 сентября 2024

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