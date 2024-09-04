Джокер: Безумие на двоих
Режиссер:Тодд Филлипс
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Мюзикл.
Жанры: Драма, Триллер, Криминал, Мюзикл.
Находясь на принудительном лечении в больнице Аркхем, несостоявшийся комик Артур Флек встречает любовь всей своей жизни — Харли Квинн.
Продолжительность:138 мин
Сценарий:Скотт Сильвер, Тодд Филлипс, Пол Дини,
В ролях:Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Зази Битц, Стив Куган, Гарри Лоути, Ли Гилл, Кен Люн, Джейкоб Лофленд
Музыка:Хильдур Гуднадоуттир
В ролях:Хоакин Феникс, Леди Гага, Брендан Глисон, Кэтрин Кинер, Зази Битц, Стив Куган, Гарри Лоути, Ли Гилл, Кен Люн, Джейкоб Лофленд
Музыка:Хильдур Гуднадоуттир
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:04 сентября 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:04 сентября 2024
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