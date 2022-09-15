Джиперс Криперс: Возрождённый

Режиссер: Тимо Вуоренсола

Жанры: Ужасы.

Решив отправиться со своим парнем на Horror Hound Festival, Лейн не испытывает радости. По мере приближения события девушку начинают мучить предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное, и она находится в эпицентре ужасающего события.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Шон-Майкл Арго

В ролях: Сидни Крейвен, Имран Адамс, Жарро Бенжамен, Мэтт Баркли, Питер Брук, Оушен Наварро, Ди Уоллес-Стоун, Гэри Грэм, Гэбриел Фрейлих, Джорджия Гудман

Музыка: Йен Ливингстоун