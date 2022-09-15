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Джиперс Криперс: Возрождённый

Режиссер:Тимо Вуоренсола
Жанры: Ужасы.

Решив отправиться со своим парнем на Horror Hound Festival, Лейн не испытывает радости. По мере приближения события девушку начинают мучить предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное, и она находится в эпицентре ужасающего события.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Шон-Майкл Арго
В ролях:Сидни Крейвен, Имран Адамс, Жарро Бенжамен, Мэтт Баркли, Питер Брук, Оушен Наварро, Ди Уоллес-Стоун, Гэри Грэм, Гэбриел Фрейлих, Джорджия Гудман
Музыка:Йен Ливингстоун
Производство:Великобритания, Финляндия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:15 сентября 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
16 сентября
13:40 (150)
18:00 (250)
22:15 (250)
c 17 по 18 сентября
13:40 (250)
18:00 (280)
22:15 (280)
c 19 по 20 сентября
13:40 (150)
18:00 (200)
22:15 (200)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
16 сентября
19:15 (от 180 р.)
17 сентября
19:10 (от 210 р.)
18 сентября
19:10 (от 210 р.)

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