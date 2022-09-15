Джиперс Криперс: Возрождённый
Режиссер:Тимо Вуоренсола
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Решив отправиться со своим парнем на Horror Hound Festival, Лейн не испытывает радости. По мере приближения события девушку начинают мучить предчувствия и тревожные видения. В разгар фестиваля Лейн уже уверена, что происходит нечто сверхъестественное, и она находится в эпицентре ужасающего события.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Шон-Майкл Арго
В ролях:Сидни Крейвен, Имран Адамс, Жарро Бенжамен, Мэтт Баркли, Питер Брук, Оушен Наварро, Ди Уоллес-Стоун, Гэри Грэм, Гэбриел Фрейлих, Джорджия Гудман
Музыка:Йен Ливингстоун
В ролях:Сидни Крейвен, Имран Адамс, Жарро Бенжамен, Мэтт Баркли, Питер Брук, Оушен Наварро, Ди Уоллес-Стоун, Гэри Грэм, Гэбриел Фрейлих, Джорджия Гудман
Музыка:Йен Ливингстоун
Производство:Великобритания, Финляндия, США
Ограничения:16+
Дата релиза:15 сентября 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:15 сентября 2022
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