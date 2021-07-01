Джетлаг

Режиссер: Михаил Идов

Жанры: Комедия, Драма.

Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.

Продолжительность: 107 мин

Сценарий: Лили Идова

В ролях: Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо Полина Ауг, Мария Смольникова, Александр Горелов, Павел Ворожцов, Даниэль Шейк

