Джетлаг
Режиссер: Михаил Идов
Жанры: Комедия, Драма.
Жанры: Комедия, Драма.
Влюблённые оказываются по разные стороны света. Женя попадает на съёмочную площадку в Берлине, встречает гениального режиссёра и становится соавтором его фильма. А Никита отправляется в Таиланд, где его жизнь тоже переворачивается с ног на голову. Но одно остаётся у парня неизменным: желание быть рядом с Женей, что может преодолеть все географические, физические и даже моральные границы.
Продолжительность:107 мин
Сценарий:Лили Идова
В ролях:Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо Полина Ауг, Мария Смольникова, Александр Горелов, Павел Ворожцов, Даниэль Шейк
В ролях:Ирина Старшенбаум, Филипп Авдеев, Ксения Раппопорт, Егор Корешков, Полина Долиндо Полина Ауг, Мария Смольникова, Александр Горелов, Павел Ворожцов, Даниэль Шейк
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:01 июля 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:01 июля 2021
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