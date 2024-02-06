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Дюна: Часть вторая

Режиссер:Дени Вильнёв
Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Приключения.

Герцог Пол Атрейдес присоединяется к фременам, чтобы стать Муад Дибом, одновременно пытаясь остановить наступление войны.

Продолжительность:166 мин
Сценарий:Дени Вильнёв, Джон Спэйтс, Фрэнк Герберт
В ролях:Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен, Леа Сейду
Музыка:Ханс Циммер
Производство:США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия
Ограничения:12+
Дата релиза:06 февраля 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 15 по 17 марта
10:50 (280)
13:55 (330)
17:00 (410)
20:05 (410)
23:10 (330)

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