Дюна: Часть вторая Режиссер: Дени Вильнёв

Жанры: Фантастика, Боевик, Драма, Приключения. Герцог Пол Атрейдес присоединяется к фременам, чтобы стать Муад Дибом, одновременно пытаясь остановить наступление войны. Продолжительность: 166 мин Сценарий: Дени Вильнёв, Джон Спэйтс, Фрэнк Герберт

В ролях: Тимоти Шаламе, Зендея, Ребекка Фергюсон, Хавьер Бардем, Джош Бролин, Остин Батлер, Флоренс Пью, Дэйв Батиста, Кристофер Уокен, Леа Сейду

Музыка: Ханс Циммер Производство: США, Канада, ОАЭ, Венгрия, Италия, Новая Зеландия, Иордания, Гамбия

Ограничения: 12+

Дата релиза: 06 февраля 2024

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