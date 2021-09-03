Дюна
Режиссер:Дени Вильнёв
Жанры: Фантастика, Драма, Приключения.
Жанры: Фантастика, Драма, Приключения.
Наследник знаменитого дома Атрейдесов Пол отправляется вместе с семьей на одну из самых опасных планет во Вселенной — Арракис. Здесь нет ничего, кроме песка, палящего солнца, гигантских чудовищ…и основной причины межгалактических конфликтов — невероятно ценного ресурса, который называется меланж. В результате захвата власти Пол вынужден бежать и скрываться, и это становится началом его эпического путешествия. Враждебный мир Арракиса приготовил для него множество тяжелых испытаний, но только тот, кто готов взглянуть в глаза своему страху, достоин стать избранным.
Продолжительность:155 мин
Сценарий:Джон Спэйтс, Дени Вильнёв, Эрик Рот
В ролях:Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг
Музыка:Ханс Циммер
В ролях:Тимоти Шаламе, Ребекка Фергюсон, Оскар Айзек, Джош Бролин, Джейсон Момоа, Зендея, Стеллан Скарсгард, Хавьер Бардем, Дэйв Батиста, Шарлотта Рэмплинг
Музыка:Ханс Циммер
Производство:США, Канада, Венгрия
Ограничения:12+
Дата релиза:03 сентября 2021
Ограничения:12+
Дата релиза:03 сентября 2021
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