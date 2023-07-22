Дыхание Режиссер: Роман Каримов

Жанры: Драма. Большие испытания открывают истинную красоту человека. Виктор — бывший врач, а ныне успешный бизнесмен — нелегально пробирается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, он пытается разобраться с неизвестным вирусом и вместе с медицинским коллективом готовит больницу к пандемии. Сценарий: Андрей Гончаров, Роман Каримов, Сергей Торчилин

В ролях: Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман

Производство: Россия

Ограничения: 16+

Дата релиза: 22 июля 2023

Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!