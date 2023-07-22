Дыхание
Режиссер:Роман Каримов
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Большие испытания открывают истинную красоту человека. Виктор — бывший врач, а ныне успешный бизнесмен — нелегально пробирается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, он пытается разобраться с неизвестным вирусом и вместе с медицинским коллективом готовит больницу к пандемии.
Сценарий:Андрей Гончаров, Роман Каримов, Сергей Торчилин
В ролях:Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман
В ролях:Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2023
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2023
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