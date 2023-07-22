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Дыхание

Режиссер:Роман Каримов
Жанры: Драма.

Большие испытания открывают истинную красоту человека. Виктор — бывший врач, а ныне успешный бизнесмен — нелегально пробирается в больницу, чтобы помочь маме, заболевшей COVID-19. Рискуя жизнью и свободой, он пытается разобраться с неизвестным вирусом и вместе с медицинским коллективом готовит больницу к пандемии.

Сценарий:Андрей Гончаров, Роман Каримов, Сергей Торчилин
В ролях:Антон Батырев, Ирина Горбачева, Даниил Воробьев, Андрей Карако, Вера Шпак, Евгения Храповицкая, Дмитрий Павленко, Галина Сазонова, Сергей Лысов, Алексей Гоман
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:22 июля 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 29 июня по 2 июля
20:00 (200)
3 июля
20:00 (150)
c 4 по 5 июля
20:00 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 29 июня по 2 июля
16:50 (400)
c 3 по 5 июля
16:50 (300)
ГалактикаЗал 1
c 1 по 2 июля
12:50 (410)
c 3 по 5 июля
12:40 (290)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 1 по 2 июля
11:40 (150)
3 июля
11:40 (50)
c 4 по 5 июля
11:40 (100)
ГалактикаЗал 4
2 июля
21:45 (480)
ГалактикаЗал 3
2 июля
18:30 (410)
c 3 по 5 июля
18:25 (360)

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