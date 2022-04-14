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Дьяволик

Режиссер:Антонио Манетти, Марко Манетти
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив, Криминал.

В городе Клервилль полиция сбилась с ног в поисках таинственного и жестокого преступника по прозвищу Дьяволик. В очередной раз дерзкий гангстер ускользнул от служителей закона. Несмотря на неудачу, инспектор Гинко спешит расставить новую ловушку. В город прибывает Леди Кант — владелица знаменитого розового бриллианта. Проницательный коп не сомневается, что пути сексапильной миллионерши и Дьяволика непременно сойдутся.

Продолжительность:139 мин
Сценарий:Анджела Джуссани, Лучьяна Джуссани, Антонио Манетти
В ролях:Лука Маринелли, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Алессандро Ройа, Серена Росси Клаудия Джерини, Роберто Читран, Лука Ди Джованни, Антонио Иуорио, Ванесса Скалера
Музыка:Альдо Ди Скальци, Пивио
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 апреля 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 14 по 17 апреля
21:20 (330)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 14 по 15 апреля
15:50 (300)
c 16 по 17 апреля
15:50 (330)
ГалактикаЗал 1
14 апреля
18:40 (330)
c 15 по 17 апреля
18:40 (370)

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