Дьяволик

Режиссер: Антонио Манетти, Марко Манетти

Жанры: Боевик, Триллер, Детектив, Криминал.

В городе Клервилль полиция сбилась с ног в поисках таинственного и жестокого преступника по прозвищу Дьяволик. В очередной раз дерзкий гангстер ускользнул от служителей закона. Несмотря на неудачу, инспектор Гинко спешит расставить новую ловушку. В город прибывает Леди Кант — владелица знаменитого розового бриллианта. Проницательный коп не сомневается, что пути сексапильной миллионерши и Дьяволика непременно сойдутся.

Продолжительность: 139 мин

Сценарий: Анджела Джуссани, Лучьяна Джуссани, Антонио Манетти

В ролях: Лука Маринелли, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Алессандро Ройа, Серена Росси Клаудия Джерини, Роберто Читран, Лука Ди Джованни, Антонио Иуорио, Ванесса Скалера

Музыка: Альдо Ди Скальци, Пивио