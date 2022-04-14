Дьяволик
Режиссер:Антонио Манетти, Марко Манетти
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив, Криминал.
Жанры: Боевик, Триллер, Детектив, Криминал.
В городе Клервилль полиция сбилась с ног в поисках таинственного и жестокого преступника по прозвищу Дьяволик. В очередной раз дерзкий гангстер ускользнул от служителей закона. Несмотря на неудачу, инспектор Гинко спешит расставить новую ловушку. В город прибывает Леди Кант — владелица знаменитого розового бриллианта. Проницательный коп не сомневается, что пути сексапильной миллионерши и Дьяволика непременно сойдутся.
Продолжительность:139 мин
Сценарий:Анджела Джуссани, Лучьяна Джуссани, Антонио Манетти
В ролях:Лука Маринелли, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Алессандро Ройа, Серена Росси Клаудия Джерини, Роберто Читран, Лука Ди Джованни, Антонио Иуорио, Ванесса Скалера
Музыка:Альдо Ди Скальци, Пивио
В ролях:Лука Маринелли, Мириам Леоне, Валерио Мастандреа, Алессандро Ройа, Серена Росси Клаудия Джерини, Роберто Читран, Лука Ди Джованни, Антонио Иуорио, Ванесса Скалера
Музыка:Альдо Ди Скальци, Пивио
Производство:Италия
Ограничения:16+
Дата релиза:14 апреля 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:14 апреля 2022
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