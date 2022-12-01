Двойная петля Режиссер: Джастин Диллард

Жанры: Боевик, Драма, История, Военный. Во время боевого задания одного из лётчиков подбивают над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции. Перед летчиком встает выбор — выполнять приказ или попытаться спасти напарника. Продолжительность: 139 мин Сценарий: Джейк Крэйн, Джонатан Стюарт, Адам Макос

В ролях: Джонатан Мэйджерс, Глен Пауэлл, Кристина Джексон, Томас Садоски, Дарен Кагасофф, Джо Джонас, Спенсер Невилл, Nick Hargrove, Бун Платт, Дин Дентон

Музыка: Чанда Дэнси Производство: США

Ограничения: 16+

Дата релиза: 01 декабря 2022

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