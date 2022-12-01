Двойная петля
Режиссер:Джастин Диллард
Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.
Жанры: Боевик, Драма, История, Военный.
Во время боевого задания одного из лётчиков подбивают над вражеской территорией. Командование не видит необходимости в спасательной операции. Перед летчиком встает выбор — выполнять приказ или попытаться спасти напарника.
Продолжительность:139 мин
Сценарий:Джейк Крэйн, Джонатан Стюарт, Адам Макос
В ролях:Джонатан Мэйджерс, Глен Пауэлл, Кристина Джексон, Томас Садоски, Дарен Кагасофф, Джо Джонас, Спенсер Невилл, Nick Hargrove, Бун Платт, Дин Дентон
Музыка:Чанда Дэнси
В ролях:Джонатан Мэйджерс, Глен Пауэлл, Кристина Джексон, Томас Садоски, Дарен Кагасофф, Джо Джонас, Спенсер Невилл, Nick Hargrove, Бун Платт, Дин Дентон
Музыка:Чанда Дэнси
Производство:США
Ограничения:16+
Дата релиза:01 декабря 2022
Ограничения:16+
Дата релиза:01 декабря 2022
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