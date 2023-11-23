Дворец Режиссер: Роман Полански

Жанры: Комедия. 31 декабря 1999 года. Роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Впереди ночь, полная самых разных причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых. Продолжительность: 100 мин Сценарий: Ева Пясковска, Роман Полански, Ежи Сколимовский

В ролях: Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Фанни Ардан, Джон Клиз, Милан Пешель, Александр Петров, Жоакин де Алмейда, Фортунато Серлино, Бронвин Джеймс, Дэнни Экснар

Музыка: Александр Деспла Производство: Италия, Швейцария, Польша, Франция

Ограничения: 18+

Дата релиза: 23 ноября 2023

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