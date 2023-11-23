Дворец
Режиссер:Роман Полански
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
31 декабря 1999 года. Роскошный отель в Швейцарии и его гости-миллионеры готовятся к самому долгожданному Новому году. Впереди ночь, полная самых разных причуд, пороков и странностей богатых и знаменитых.
Продолжительность:100 мин
Сценарий:Ева Пясковска, Роман Полански, Ежи Сколимовский
В ролях:Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Фанни Ардан, Джон Клиз, Милан Пешель, Александр Петров, Жоакин де Алмейда, Фортунато Серлино, Бронвин Джеймс, Дэнни Экснар
Музыка:Александр Деспла
В ролях:Оливер Мазуччи, Микки Рурк, Фанни Ардан, Джон Клиз, Милан Пешель, Александр Петров, Жоакин де Алмейда, Фортунато Серлино, Бронвин Джеймс, Дэнни Экснар
Музыка:Александр Деспла
Производство:Италия, Швейцария, Польша, Франция
Ограничения:18+
Дата релиза:23 ноября 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:23 ноября 2023
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