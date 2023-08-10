Два, три, демон, приди!

Режиссер: Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу

Жанры: Ужасы.

Группа подростков решает развлечься и во время вечеринки устраивает спиритический сеанс. Миа пытается установить контакт со сверхъестественной силой, преследующей её после смерти матери, но общение с духом оборачивается для всех участников сеанса настоящим кошмаром.

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Дэнни Филиппу, Билл Хинцмен, Дэйли Пирсон

В ролях: Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи, Зои Теракс, Крис Алозио, Александрия Стеффенсон, Маркус Джонсон, Санни Джонсон

Музыка: Корнел Вильчек