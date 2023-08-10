Два, три, демон, приди!
Режиссер:Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
Жанры: Ужасы.
Жанры: Ужасы.
Группа подростков решает развлечься и во время вечеринки устраивает спиритический сеанс. Миа пытается установить контакт со сверхъестественной силой, преследующей её после смерти матери, но общение с духом оборачивается для всех участников сеанса настоящим кошмаром.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Дэнни Филиппу, Билл Хинцмен, Дэйли Пирсон
В ролях:Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи, Зои Теракс, Крис Алозио, Александрия Стеффенсон, Маркус Джонсон, Санни Джонсон
Музыка:Корнел Вильчек
В ролях:Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи, Зои Теракс, Крис Алозио, Александрия Стеффенсон, Маркус Джонсон, Санни Джонсон
Музыка:Корнел Вильчек
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2023
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!