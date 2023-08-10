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Два, три, демон, приди!

Режиссер:Дэнни Филиппу, Майкл Филиппу
Жанры: Ужасы.

Группа подростков решает развлечься и во время вечеринки устраивает спиритический сеанс. Миа пытается установить контакт со сверхъестественной силой, преследующей её после смерти матери, но общение с духом оборачивается для всех участников сеанса настоящим кошмаром.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Дэнни Филиппу, Билл Хинцмен, Дэйли Пирсон
В ролях:Софи Уайлд, Александра Дженсен, Джо Бёрд, Миранда Отто, Отис Дханджи, Зои Теракс, Крис Алозио, Александрия Стеффенсон, Маркус Джонсон, Санни Джонсон
Музыка:Корнел Вильчек
Производство:Австралия
Ограничения:18+
Дата релиза:10 августа 2023
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Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 10 по 11 августа
14:20 (200)
19:00 (300)
21:00 (300)
23:00 (300)
12 августа
14:20 (300)
19:00 (330)
21:00 (330)
23:00 (330)
ГалактикаЗал 2
10 августа
22:20 (360)
11 августа
22:20 (410)
12 августа
22:20 (410)
13 августа
22:20 (410)
14 августа
22:20 (360)
15 августа
22:20 (360)
16 августа
22:20 (360)

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