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Два Холма

Режиссер:Дмитрий Грибанов
Жанры: Фантастика, Комедия.

Что будет, если в результате биологической войны почти все мужское население вымрет? Женщины погорюют (недолго), а потом объединятся и создадут новый лучший мир — с экогородками, возобновляемой энергией, возможностями заниматься чем захочется, хоть наукой и биохакингом, хоть йогой и саморазвитием. Размножение теперь происходит путем искусственного оплодотворения, а рождаются в новом мире только девочки.

Но не всем по нраву такое мироустройство. Часть оставшихся в живых мужчин и верных им женщин уходят жить в заброшенные мегаполисы, начинают воровать электричество, наслаждаясь свободой и традиционным сексом. Спокойствие идеально устроенного женского мира оказывается под угрозой, когда учительница Рада из экогорода «Два холма» встречает за его пределами молодого «примата» Геру.

Сценарий:Дмитрий Крепчук, Алексей Зуенок, Анатолий Молчано
В ролях:Пелагея Невзорова, Никита Кологривый, Андрей Скороход, Жанна Эппле, Анна Снаткина, Владимир Епифанцев, Филипп Бледный, Ольга Веникова, Светлана Камынина, Константин Федоров
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:09 июня 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
c 9 по 10 июня
20:10 (300)
c 11 по 12 июня
20:10 (330)

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