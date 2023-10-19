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Дух Байкала

Режиссер:Михаил Расходников
Жанры: Драма, Приключения.

В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везёт его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Михаил Расходников, Александр Кузьминов, Мосэ Куртанидзе
В ролях:Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Анастасия Цветкова, Диана Анкудинова
Музыка:Андрей Климинов, Дмитрий Лазарев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:19 октября 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 26 по 27 октября
16:20 (330)
c 28 по 29 октября
16:20 (360)
c 30 по 31 октября
16:20 (250)

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