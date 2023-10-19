Дух Байкала
Режиссер:Михаил Расходников
Жанры: Драма, Приключения.
Жанры: Драма, Приключения.
В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везёт его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Михаил Расходников, Александр Кузьминов, Мосэ Куртанидзе
В ролях:Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Анастасия Цветкова, Диана Анкудинова
Музыка:Андрей Климинов, Дмитрий Лазарев
В ролях:Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Анастасия Цветкова, Диана Анкудинова
Музыка:Андрей Климинов, Дмитрий Лазарев
Производство:Россия
Ограничения:12+
Дата релиза:19 октября 2023
Ограничения:12+
Дата релиза:19 октября 2023
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!