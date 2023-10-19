Дух Байкала

Режиссер: Михаил Расходников

Жанры: Драма, Приключения.

В надежде отвлечь мальчика от утраты матери, отец везёт его к дедушке на зимнюю рыбалку. Но семья попадает в пургу и теряется на льду самого большого озера мира. Преодолеть горе и найти друг друга им поможет любовь и таинственные силы Байкала.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Михаил Расходников, Александр Кузьминов, Мосэ Куртанидзе

В ролях: Илья Рязанов, Мосэ Куртанидзе, Олег Бабуев, Анастасия Цветкова, Диана Анкудинова

Музыка: Андрей Климинов, Дмитрий Лазарев