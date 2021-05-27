Дублинские дебоширы Режиссер: Оуэн Мэкен

Жанры: Драма. Компания молодых людей отрывается по полной. Свое первое лето взрослой жизни они проводят в токсичных компаниях, безбашенных вечеринках и жестких потасовках. Продолжительность: 96 мин Сценарий: Оуэн Мэкен, Роб Дойл

В ролях: Дин-Чарльз Чепмен, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Фердия Уолш-Пило, Трэвис Фиммел, Конлет Хилл, Ралф Айнесон, Сьюзэн Линч, Эммет Джей Скэнлэн, Лола Петтикрю

Музыка: Райан Потеста Производство: Ирландия, США

Ограничения: 18+

Дата релиза: 27 мая 2021

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