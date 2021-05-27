Дублинские дебоширы
Режиссер:Оуэн Мэкен
Жанры: Драма.
Жанры: Драма.
Компания молодых людей отрывается по полной. Свое первое лето взрослой жизни они проводят в токсичных компаниях, безбашенных вечеринках и жестких потасовках.
Продолжительность:96 мин
Сценарий:Оуэн Мэкен, Роб Дойл
В ролях:Дин-Чарльз Чепмен, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Фердия Уолш-Пило, Трэвис Фиммел, Конлет Хилл, Ралф Айнесон, Сьюзэн Линч, Эммет Джей Скэнлэн, Лола Петтикрю
Музыка:Райан Потеста
В ролях:Дин-Чарльз Чепмен, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Фердия Уолш-Пило, Трэвис Фиммел, Конлет Хилл, Ралф Айнесон, Сьюзэн Линч, Эммет Джей Скэнлэн, Лола Петтикрю
Музыка:Райан Потеста
Производство:Ирландия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 мая 2021
Ограничения:18+
Дата релиза:27 мая 2021
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