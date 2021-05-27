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Дублинские дебоширы

Режиссер:Оуэн Мэкен
Жанры: Драма.

Компания молодых людей отрывается по полной. Свое первое лето взрослой жизни они проводят в токсичных компаниях, безбашенных вечеринках и жестких потасовках.

Продолжительность:96 мин
Сценарий:Оуэн Мэкен, Роб Дойл
В ролях:Дин-Чарльз Чепмен, Финн Коул, Аня Тейлор-Джой, Фердия Уолш-Пило, Трэвис Фиммел, Конлет Хилл, Ралф Айнесон, Сьюзэн Линч, Эммет Джей Скэнлэн, Лола Петтикрю
Музыка:Райан Потеста
Производство:Ирландия, США
Ограничения:18+
Дата релиза:27 мая 2021
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Северное сияниеСиний зал
c 29 по 30 мая
11:10 (300)
18:00 (350)
22:10 (300)
c 31 мая по 1 июня
11:10 (150)
18:00 (250)
22:10 (200)
2 июня
12:15 (150)
22:25 (200)
Северное сияниеДетский зал
11 июня
15:30 (150)

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