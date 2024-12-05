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Другой мир: Год волка

Режиссер:Стивен С. Миллер
Жанры: Боевик, Ужасы.

Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.

Продолжительность:94 мин
Сценарий:Мэттью Кеннеди
В ролях:Фрэнк Грилло, Катрина Ло, Ильфенеш Хадера, Джимми Каммингс, Лу Даймонд Филлипс, Kamdynn Gary, Лидия Стайслингер, Daniel Fernandez, Джеймс Кайсон Ли, Бетси Лэндин
Музыка:Джеймс Баркхолдер, The Newton Brothers
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 декабря 2024
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №1
c 5 по 8 декабря
20:00 (450)
c 9 по 11 декабря
20:00 (420)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №2
c 7 по 8 декабря
22:40 (400)
c 9 по 11 декабря
22:40 (370)

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