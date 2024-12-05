Другой мир: Год волка
Режиссер:Стивен С. Миллер
Жанры: Боевик, Ужасы.
Жанры: Боевик, Ужасы.
Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.
Продолжительность:94 мин
Сценарий:Мэттью Кеннеди
В ролях:Фрэнк Грилло, Катрина Ло, Ильфенеш Хадера, Джимми Каммингс, Лу Даймонд Филлипс, Kamdynn Gary, Лидия Стайслингер, Daniel Fernandez, Джеймс Кайсон Ли, Бетси Лэндин
Музыка:Джеймс Баркхолдер, The Newton Brothers
В ролях:Фрэнк Грилло, Катрина Ло, Ильфенеш Хадера, Джимми Каммингс, Лу Даймонд Филлипс, Kamdynn Gary, Лидия Стайслингер, Daniel Fernandez, Джеймс Кайсон Ли, Бетси Лэндин
Музыка:Джеймс Баркхолдер, The Newton Brothers
Производство:США
Ограничения:18+
Дата релиза:05 декабря 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:05 декабря 2024
Вы можете приобрести билеты on-line в кинотеатры «Кронверк Синема» и «Cinema 51», кликнув по времени сеанса!