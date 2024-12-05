Другой мир: Год волка

Режиссер: Стивен С. Миллер

Жанры: Боевик, Ужасы.

Человечество переживает новую эпидемию, которая раз в два года превращает обычных людей в оборотней. Миллиарды уже заражены, и делается все, чтобы сохранить тех, кого еще не коснулся вирус. Близится еще одна судная ночь, когда каждый может оказаться в свете Кровавой Луны и превратиться в чудовище из древних легенд.

Продолжительность: 94 мин

Сценарий: Мэттью Кеннеди

В ролях: Фрэнк Грилло, Катрина Ло, Ильфенеш Хадера, Джимми Каммингс, Лу Даймонд Филлипс, Kamdynn Gary, Лидия Стайслингер, Daniel Fernandez, Джеймс Кайсон Ли, Бетси Лэндин

Музыка: Джеймс Баркхолдер, The Newton Brothers