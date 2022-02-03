Другое имя

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Режиссер: Вета Гераськина

Жанры: Драма, Триллер.

Лиза живет в мире «премиум класса»: её дни протекают в минимализме бесцветных интерьеров и отчужденной сдержанности чувств, в их с мужем загородном доме нет детей, но есть элегантные борзые собаки. Однако холодное спокойствие, присущее Лизе, методично подтачивает постыдная тайна из её прошлого. Тайна, которая постепенно превращает жизнь женщины в необратимый кошмар. С каждым днем скрываться становится все более мучительно и невыносимо. Но как далеко она способна зайти, чтобы сохранить свой секрет?

Продолжительность: 95 мин

Сценарий: Вета Гераськина, Лилит Акопян

В ролях: Светлана Ходченкова, Якоб Диль, Анастасия Цой, Катя Федина, Татьяна Ратникова Александра Кроткова, Ирина Прокудина, Лера Гущина, Полина Кутепова, Александра Черкасова-Служитель

Музыка: Станислав Шарифуллин