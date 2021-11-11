Друг на продажу
Режиссер:Александр Данилов
Жанры: Комедия.
Жанры: Комедия.
Иван внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши.
Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера», именно так рекламирует Гоша своего друга.
Продолжительность:102 мин
Сценарий:Анна Петрова, Анна Крейчман, Лев Карасев
В ролях:Антон Пампушный, Антон Богданов, Вадим Галыгин, Ирина Антоненко, Михаил Башкатов, Валерия Дергилева, Алина Алексеева, Мирослава Карпович, Максим Коновалов, Игорь Гаспарян
Музыка:Николай Ростов
В ролях:Антон Пампушный, Антон Богданов, Вадим Галыгин, Ирина Антоненко, Михаил Башкатов, Валерия Дергилева, Алина Алексеева, Мирослава Карпович, Максим Коновалов, Игорь Гаспарян
Музыка:Николай Ростов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:11 ноября 2021
Ограничения:16+
Дата релиза:11 ноября 2021
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