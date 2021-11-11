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Друг на продажу

Режиссер:Александр Данилов
Жанры: Комедия.

Иван внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши.

Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера», именно так рекламирует Гоша своего друга.

Продолжительность:102 мин
Сценарий:Анна Петрова, Анна Крейчман, Лев Карасев
В ролях:Антон Пампушный, Антон Богданов, Вадим Галыгин, Ирина Антоненко, Михаил Башкатов, Валерия Дергилева, Алина Алексеева, Мирослава Карпович, Максим Коновалов, Игорь Гаспарян
Музыка:Николай Ростов
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:11 ноября 2021
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ГалактикаЗал 4
c 11 по 17 ноября
18:05 (400)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 4
c 11 по 12 ноября
18:00 (от 150 р.)
13 ноября
18:00 (от 180 р.)
14 ноября
17:45 (от 180 р.)
15 ноября
17:45 (от 150 р.)
16 ноября
17:45 (от 150 р.)
17 ноября
17:45 (от 150 р.)
ГалактикаЗал 1
c 11 по 12 ноября
15:10 (240)
c 13 по 14 ноября
15:10 (300)
c 15 по 17 ноября
15:10 (240)
Кронверк Синема ФорумКинозал № 1
c 11 по 12 ноября
18:00 (от 150 р.)
13 ноября
18:00 (от 180 р.)
14 ноября
17:45 (от 180 р.)
15 ноября
17:45 (от 150 р.)
16 ноября
17:45 (от 150 р.)
17 ноября
17:45 (от 150 р.)

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