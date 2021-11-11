Друг на продажу

Режиссер: Александр Данилов

Жанры: Комедия.

Иван внезапно стал главным «лотом продаж» в фейковом брачном агентстве своего друга, бизнесмена Гоши.

Не подозревая об уготованной для него роли, Иван становится объектом охоты для сотни незамужних девушек, которые готовы на всё, чтобы заполучить в мужья «мачо-миллионера», именно так рекламирует Гоша своего друга.

Продолжительность: 102 мин

Сценарий: Анна Петрова, Анна Крейчман, Лев Карасев

В ролях: Антон Пампушный, Антон Богданов, Вадим Галыгин, Ирина Антоненко, Михаил Башкатов, Валерия Дергилева, Алина Алексеева, Мирослава Карпович, Максим Коновалов, Игорь Гаспарян

Музыка: Николай Ростов