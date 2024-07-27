Драйвер

Режиссер: Джейми Чайлдс

Жанры: Боевик, Триллер.

Джек, чемпион по мотокроссу и бывший военный, берется доставить груз, чтобы заработать денег и обеспечить достойное будущее своему младшему брату. Когда с оплатой его обманывают, он решает оставить груз себе. Но, вернувшись домой, обнаруживает, что его брат исчез. Ему не остается ничего другого, как стряхнуть пыль со старого байка и сделать все, чтобы вернуть брата.

Продолжительность: 97 мин

Сценарий: Джейми Чайлдс

В ролях: Оливер Джексон-Коэн, Дженна Коулман, Томас Тургус, Рори МакКанн, Джо Блейкмор, Вивьенн Ачеампонг, Дин Брантон, Рошелль Нэйлор, Леон Харроп, Остин Хэйнс

Музыка: Си Бегг