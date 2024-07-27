Драйвер
Режиссер:Джейми Чайлдс
Жанры: Боевик, Триллер.
Жанры: Боевик, Триллер.
Джек, чемпион по мотокроссу и бывший военный, берется доставить груз, чтобы заработать денег и обеспечить достойное будущее своему младшему брату. Когда с оплатой его обманывают, он решает оставить груз себе. Но, вернувшись домой, обнаруживает, что его брат исчез. Ему не остается ничего другого, как стряхнуть пыль со старого байка и сделать все, чтобы вернуть брата.
Продолжительность:97 мин
Сценарий:Джейми Чайлдс
В ролях:Оливер Джексон-Коэн, Дженна Коулман, Томас Тургус, Рори МакКанн, Джо Блейкмор, Вивьенн Ачеампонг, Дин Брантон, Рошелль Нэйлор, Леон Харроп, Остин Хэйнс
Музыка:Си Бегг
В ролях:Оливер Джексон-Коэн, Дженна Коулман, Томас Тургус, Рори МакКанн, Джо Блейкмор, Вивьенн Ачеампонг, Дин Брантон, Рошелль Нэйлор, Леон Харроп, Остин Хэйнс
Музыка:Си Бегг
Производство:Великобритания
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2024
Ограничения:18+
Дата релиза:27 июля 2024
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