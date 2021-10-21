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Дракулов

Режиссер:Илья Куликов
Жанры: Комедия.

Российская империя. Юрист Петр Смирнов приезжает в мрачное имение загадочного графа Дракулова, чьи предки родом из далекой Трансильвании, чтобы оформить покупку дома в Москве. Граф замечает фотокарточку невесты Петра, юной Вари, и немедленно срывается проинспектировать свою новую недвижимость… Петр обеспокоен, но его бдительность усыпляют старательные служанки графа. Правда, вскоре Смирнов обнаруживает, что девушки — вурдалаки, а это значит, что и их хозяин, граф Дракулов, — опасный кровопийца! Петр сбегает из демонической усадьбы и спешит в Москву, чтобы защитить свою невесту от трехсотлетнего вампира. Помочь ему в этом — или помешать — могут лучшая подруга Вари, Соня, и ее странные кавалеры, а также сын знаменитого профессора Ван Хельсинга Вася.

Продолжительность:87 мин
Сценарий:Илья Куликов
В ролях:Михаил Галустян, Денис Васильев, Татьяна Бабенкова, Алексей Золотовицкий, Надежда Сысоева, Мария Лисовая, Дмитрий Блохин, Роман Попов, Иван Агапов, Александр Загоскин
Производство:Россия
Ограничения:16+
Дата релиза:21 октября 2021
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21:25 (300)
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19:30 (300)
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c 23 по 24 октября
13:25 (300)
17:30 (300)
19:30 (300)
21:25 (300)
23:20 (250)
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