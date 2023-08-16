Дозор джунглей: Кругосветка
Режиссер:Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.
Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.
Продолжительность:88 мин
Сценарий:Давид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости
В ролях:Филипп Бозо, Лоран Морто, Паскаль Касанова, Селин Монсарра, Эммануэль Кюртиль, Поль Борн, Леопольдин Серре, Фридерик Сердаль, Жереми Ковийо, Готье Батту
Музыка:Оливье Кюссак
В ролях:Филипп Бозо, Лоран Морто, Паскаль Касанова, Селин Монсарра, Эммануэль Кюртиль, Поль Борн, Леопольдин Серре, Фридерик Сердаль, Жереми Ковийо, Готье Батту
Музыка:Оливье Кюссак
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:16 августа 2023
Ограничения:6+
Дата релиза:16 августа 2023
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