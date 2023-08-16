Дозор джунглей: Кругосветка

Режиссер: Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль

Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.

Продолжительность: 88 мин

Сценарий: Давид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости

В ролях: Филипп Бозо, Лоран Морто, Паскаль Касанова, Селин Монсарра, Эммануэль Кюртиль, Поль Борн, Леопольдин Серре, Фридерик Сердаль, Жереми Ковийо, Готье Батту

Музыка: Оливье Кюссак