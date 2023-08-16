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Дозор джунглей: Кругосветка

Режиссер:Лоран Брю, Янник Мулен, Бенуа Сомвиль
Жанры: Комедия, Фэнтези, Приключения, Анимация, Семейный.

Таинственный суперзлодей покрывает джунгли розовой пеной, которая взрывается при контакте с водой. Команда разношерстных животных во главе с пингвином Морисом отправляется в кругосветное путешествие наперегонки со временем, чтобы найти способ остановить уничтожение любимых джунглей до начала сезона дождей.

Продолжительность:88 мин
Сценарий:Давид Ало, Эрик Тости, Жан-Франсуа Тости
В ролях:Филипп Бозо, Лоран Морто, Паскаль Касанова, Селин Монсарра, Эммануэль Кюртиль, Поль Борн, Леопольдин Серре, Фридерик Сердаль, Жереми Ковийо, Готье Батту
Музыка:Оливье Кюссак
Производство:Франция
Ограничения:6+
Дата релиза:16 августа 2023
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №6. VIP
c 18 по 20 сентября
12:50 (200)
ГалактикаЗал 3
c 18 по 20 сентября
10:35 (250)
ГалактикаЗал 1
c 18 по 20 сентября
10:15 (250)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №3
20 сентября
15:15 (200)
Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №5
c 21 по 22 сентября
11:10 (150)
c 23 по 24 сентября
11:10 (250)
ГалактикаЗал 2
c 23 по 24 сентября
08:40 (330)

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