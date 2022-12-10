Дорога домой
Режиссер:Гарри Криппс, Клэр Найт
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.
Животные из тематического парка вырываются на свободу и отправляются на поиски родного дома.
Продолжительность:95 мин
Сценарий:Грегори Лессанс, Гарри Криппс
В ролях:Айла Фишер, Эрик Бана, Тим Минчин, Энгус Имри, Гай Пирс, Миранда Тапселл, Джеки Уивер, Дизель Ла Торрака, Рэйчел Хаус, Айслинн Дербес
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс
В ролях:Айла Фишер, Эрик Бана, Тим Минчин, Энгус Имри, Гай Пирс, Миранда Тапселл, Джеки Уивер, Дизель Ла Торрака, Рэйчел Хаус, Айслинн Дербес
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс
Производство:Австралия, США
Ограничения:6+
Дата релиза:10 декабря 2022
Ограничения:6+
Дата релиза:10 декабря 2022
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