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Дорога домой

Режиссер:Гарри Криппс, Клэр Найт
Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный.

Животные из тематического парка вырываются на свободу и отправляются на поиски родного дома.

Продолжительность:95 мин
Сценарий:Грегори Лессанс, Гарри Криппс
В ролях:Айла Фишер, Эрик Бана, Тим Минчин, Энгус Имри, Гай Пирс, Миранда Тапселл, Джеки Уивер, Дизель Ла Торрака, Рэйчел Хаус, Айслинн Дербес
Музыка:Руперт Грегсон-Уильямс
Производство:Австралия, США
Ограничения:6+
Дата релиза:10 декабря 2022
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Мираж Синема (Северное нагорное)Кинозал №4
3 ноября
16:05 (300)
c 4 по 6 ноября
16:05 (330)

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