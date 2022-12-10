Дорога домой Режиссер: Гарри Криппс, Клэр Найт

Жанры: Комедия, Приключения, Анимация, Семейный. Животные из тематического парка вырываются на свободу и отправляются на поиски родного дома. Продолжительность: 95 мин Сценарий: Грегори Лессанс, Гарри Криппс

В ролях: Айла Фишер, Эрик Бана, Тим Минчин, Энгус Имри, Гай Пирс, Миранда Тапселл, Джеки Уивер, Дизель Ла Торрака, Рэйчел Хаус, Айслинн Дербес

Музыка: Руперт Грегсон-Уильямс Производство: Австралия, США

Ограничения: 6+

Дата релиза: 10 декабря 2022

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